Театральный буфет в легендарном "Шпиле". Как необычные идеи помогают строить бизнес

У барнаульцев на "Шпиль" срабатывает генетическая память, шутят жители города

30 августа 2023, 07:25, ИА Амител

Дом под Шпилем считается главным символом Барнаула, брендом города с давней историей. Этой весной интерес жителей города к Дому под Шпилем снова вырос — на месте легендарного гастронома открылся "Буфет театральный", который, как уверяет его владелица Виктория Тулина, с самого начала стал безубыточным. И это несмотря на полное отсутствие рекламы. Как необычная идея помогла построить бизнес, который позволил почти сразу же получить прибыль - в нашем материале.

Что было

В советские годы в Доме под Шпилем размещался роскошный по тем меркам гастроном, который работал до 23.00. И столь позднее время работы было очень необычно для Барнаула. А на площадке возле "Шпиля" молодые люди назначали друг другу свидания и встречи. Однако последние несколько лет помещение легендарного гастронома пустовало.

Что стало

В апреле 2023 года в Доме под Шпилем открылась Городская Кулинария - "Буфет театральный". Новое заведение привлекло внимание горожан необычным форматом. Владелица бизнеса - предпринимательница, директор супермаркет премиум-класса "Лэнд 24" Виктория Тулина рассказывает, что буфет сразу же прошел точку безубыточности. Причем не было не только никакой рекламы заведения, но даже его продвижения в соцсетях. Как пошутил один из посетителей – у барнаульцев на "Шпиль" срабатывает генетическая память.

Как начиналось

Виктория Тулина рассказывает, что уже довольно давно размышляла, как развивать бизнес. Обдумывала вариант открытия кулинарных лавок.

Однако конкретных планов - как и где их открывать, в каком стиле и с какой подачей — не было. Но однажды Тулиной приснился сон, в котором она увидела Дом под Шпилем, а на его окнах огромные портреты известных актеров – Гафта, Золотухина и Тихонова.

И вот так родилась идея - здесь должен быть буфет, а оформить его нужно в театральном стиле, ведь здание находится рядом с Молодежным театром. Уже на следующий день она вела переговоры с владельцами пустовавших тогда торговых площадей в бывшем гастрономе под Шпилем.

В разработке концепции Городской Кулинарии принимала вся семья.

"Я с жадностью изучала историю дореволюционных ресторанов Барнаула, это помогло в создании общей концепции заведения, - рассказывает Виктория. - Да и вообще, располагаясь в этом уникальном здании, было бы кощунством не сделать акцент на истории. Так, например, на потолках у нас висят люстры и лепнина, которые находились в том самом первом гастрономе под Шпилем".Для официантов заведения пошили стилизованную униформу, вместо скатертей — постелили "афиши спектаклей", на стенах разместили фотографии артистов барнаульского театра, и даже подвал с комнатой для "припудривания носика" оформлен в стиле чеховского "Вишневого сада".

Про живое общение

Некоторых посетителей буфета удивляет, что около столиков нет розеток с зарядными устройствами для телефонов. По словам Виктории, это сделано умышленно, чтобы посетители отложили мобильник в сторону, насладились едой и пообщались.

"Ведь, посмотрите, как вы стали есть – уже не на бегу, а на лету! А как мы стали общаться? Живое общение почти свелось к нулю. И это неправильно! Еда должна вдохновлять, объединять и дарить радость простого человеческого общения", - считает владелица заведения.В будущем Виктория Тулина планирует открыть еще несколько буфетов в Барнауле. Их концепция будет зависеть от того, с чем рядом они будут находиться. Например, если с университетом, то будет создана уникальная студенческая атмосфера и т.д.