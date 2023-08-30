Театральный буфет в легендарном "Шпиле". Как необычные идеи помогают строить бизнес
У барнаульцев на "Шпиль" срабатывает генетическая память, шутят жители города
30 августа 2023, 07:25, ИА Амител
Дом под Шпилем считается главным символом Барнаула, брендом города с давней историей. Этой весной интерес жителей города к Дому под Шпилем снова вырос — на месте легендарного гастронома открылся "Буфет театральный", который, как уверяет его владелица Виктория Тулина, с самого начала стал безубыточным. И это несмотря на полное отсутствие рекламы. Как необычная идея помогла построить бизнес, который позволил почти сразу же получить прибыль - в нашем материале.
Что было
В советские годы в Доме под Шпилем размещался роскошный по тем меркам гастроном, который работал до 23.00. И столь позднее время работы было очень необычно для Барнаула. А на площадке возле "Шпиля" молодые люди назначали друг другу свидания и встречи. Однако последние несколько лет помещение легендарного гастронома пустовало.
Что стало
В апреле 2023 года в Доме под Шпилем открылась Городская Кулинария - "Буфет театральный". Новое заведение привлекло внимание горожан необычным форматом. Владелица бизнеса - предпринимательница, директор супермаркет премиум-класса "Лэнд 24" Виктория Тулина рассказывает, что буфет сразу же прошел точку безубыточности. Причем не было не только никакой рекламы заведения, но даже его продвижения в соцсетях. Как пошутил один из посетителей – у барнаульцев на "Шпиль" срабатывает генетическая память.
Как начиналось
Виктория Тулина рассказывает, что уже довольно давно размышляла, как развивать бизнес. Обдумывала вариант открытия кулинарных лавок.
Однако конкретных планов - как и где их открывать, в каком стиле и с какой подачей — не было. Но однажды Тулиной приснился сон, в котором она увидела Дом под Шпилем, а на его окнах огромные портреты известных актеров – Гафта, Золотухина и Тихонова.
И вот так родилась идея - здесь должен быть буфет, а оформить его нужно в театральном стиле, ведь здание находится рядом с Молодежным театром. Уже на следующий день она вела переговоры с владельцами пустовавших тогда торговых площадей в бывшем гастрономе под Шпилем.
В разработке концепции Городской Кулинарии принимала вся семья.
"Я с жадностью изучала историю дореволюционных ресторанов Барнаула, это помогло в создании общей концепции заведения, - рассказывает Виктория. - Да и вообще, располагаясь в этом уникальном здании, было бы кощунством не сделать акцент на истории. Так, например, на потолках у нас висят люстры и лепнина, которые находились в том самом первом гастрономе под Шпилем".Для официантов заведения пошили стилизованную униформу, вместо скатертей — постелили "афиши спектаклей", на стенах разместили фотографии артистов барнаульского театра, и даже подвал с комнатой для "припудривания носика" оформлен в стиле чеховского "Вишневого сада".
Про живое общение
Некоторых посетителей буфета удивляет, что около столиков нет розеток с зарядными устройствами для телефонов. По словам Виктории, это сделано умышленно, чтобы посетители отложили мобильник в сторону, насладились едой и пообщались.
"Ведь, посмотрите, как вы стали есть – уже не на бегу, а на лету! А как мы стали общаться? Живое общение почти свелось к нулю. И это неправильно! Еда должна вдохновлять, объединять и дарить радость простого человеческого общения", - считает владелица заведения.В будущем Виктория Тулина планирует открыть еще несколько буфетов в Барнауле. Их концепция будет зависеть от того, с чем рядом они будут находиться. Например, если с университетом, то будет создана уникальная студенческая атмосфера и т.д.
08:24:55 30-08-2023
вся пирожные в этом буфете не просто сладкие, а гиперсладкие. я перепробовала все, но ни одно не смогла доесть до конца и отправила в мусорку. но с особым изяществом туда летела "свежая" "Павлова" в количестве нескольких штук, купленные моей пожилой мамой ко ДР. мега- сладкая безешка с кучей масла, в котором хрустит сахар и заветренные фрукты сверху- это ОЧЕНЬ ПЛОХО. бессовестные продавцы, которые обманули насчет свежести. после этого ни ногой к ним, хотя живу рядом и часто там обедала.
08:54:34 30-08-2023
Получается уже не полное отсутствие рекламы. Наелись?
09:03:33 30-08-2023
Виктория Тулина, это родственница бизнесмена Павла Тулина? Бывшего владельца "28 апельсинов" и скандального арендатора парка "Изумрудный"?
09:25:09 30-08-2023
а владелица 28 театральных буфетов так же поставщиков на бабки кидает?
09:30:14 30-08-2023
Кто знает,"Лэнд 24" процветает или как?
10:10:38 30-08-2023
Гость (09:30:14 30-08-2023) Кто знает,"Лэнд 24" процветает или как?... Смотря что по вашему означает "процветает". Работает. Покупатели есть. Хлеб там, пожалуй, лучший во всём городе. А вот обычные товары там неоправданно дорогие, дороже даже чем в Бахыче.
09:37:31 30-08-2023
Просто непотопляемое бизнес-семейство. Уметь так надо. Кто-то еще что-то дает в долг?
10:35:46 30-08-2023
Вот и реклама пошла! Генетическая память барнаульцев закончилась?
10:40:21 30-08-2023
Попробовала несколько "блюд" в этом буфете, не впечатлило. Обслуживание оставляет желать лучшего - крайне невнимательные продавцы. Те же "Печки-Лавочки" в разы приятнее
11:47:13 30-08-2023
Если сравнивать с Лендом - возьмёт холодный ужас! Как и кто там готовит! Мрак!
16:15:48 30-08-2023
что буфет сразу же прошел точку безубыточности. Причем не было не только никакой рекламы заведения, ---А вы все ноете, что денег нет!