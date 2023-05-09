Техника едет по улицам, люди ликуют. Кадры из празднующей 9 Мая Москвы от amic.ru

Парад Победы в Москве уже состоялся, однако празднование только начинается

09 мая 2023, 16:07, ИА Амител

Парад Победы на Красной площади в Москве завершился. На мероприятии выступил президент России Владимир Путин, который после этого вместе с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев. Однако празднование Дня Победы в Москве на этом не заканчивается.

Первые минуты после парада Победы в Москве в фото и видео корреспондента amic.ru.

Техника покидает Красную площадь

После окончания парада техника, которая торжественно проехалась по главной площади страны, покидала столицу по городским улицам. Люди встречали её овациями.













































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Корреспонденту удалось снять, как современные бронеавтомобили, так и установки "Ярс" с межконтинентальными ядерными ракетами.

Люди уже гуляют

























































День Победы в Москве / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На улицах довольно много людей. Кто-то фотографировал проезжающую мимо технику, а кто-то смотрел трансляцию парада Победы с телефона. Некоторые ради большего обзора даже решили воспользоваться стремянкой.