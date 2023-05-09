Техника едет по улицам, люди ликуют. Кадры из празднующей 9 Мая Москвы от amic.ru
Парад Победы в Москве уже состоялся, однако празднование только начинается
09 мая 2023, 16:07, ИА Амител
Парад Победы на Красной площади в Москве завершился. На мероприятии выступил президент России Владимир Путин, который после этого вместе с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев. Однако празднование Дня Победы в Москве на этом не заканчивается.
Первые минуты после парада Победы в Москве в фото и видео корреспондента amic.ru.
Техника покидает Красную площадь
После окончания парада техника, которая торжественно проехалась по главной площади страны, покидала столицу по городским улицам. Люди встречали её овациями.
Корреспонденту удалось снять, как современные бронеавтомобили, так и установки "Ярс" с межконтинентальными ядерными ракетами.
Люди уже гуляют
На улицах довольно много людей. Кто-то фотографировал проезжающую мимо технику, а кто-то смотрел трансляцию парада Победы с телефона. Некоторые ради большего обзора даже решили воспользоваться стремянкой.
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