Тела погибших при крушении бизнес-джета Пригожина не поддаются опознанию

При этом специалисты говорят, что глава ЧВК "Вагнер" есть среди них

24 августа 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Тела погибших при крушении самолета, принадлежавшего Евгению Пригожину, сильно пострадали в результате крушения. Визуально опознать их невозможно, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.

При этом эксперты говорят о том, что тело самого Пригожина есть среди погибших. Для того, чтобы получить более точную информацию, необходимо провести экспертизу.

Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси.

После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.