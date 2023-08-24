Тела погибших при крушении бизнес-джета Пригожина не поддаются опознанию
При этом специалисты говорят, что глава ЧВК "Вагнер" есть среди них
24 августа 2023, 18:01, ИА Амител
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Тела погибших при крушении самолета, принадлежавшего Евгению Пригожину, сильно пострадали в результате крушения. Визуально опознать их невозможно, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.
При этом эксперты говорят о том, что тело самого Пригожина есть среди погибших. Для того, чтобы получить более точную информацию, необходимо провести экспертизу.
Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси.
После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.
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18:12:41 24-08-2023
Кто бы сомневался...
10:05:24 25-08-2023
Но Пригожина опознали, а остальных нет....
15:12:29 25-08-2023
Хорошо постарались, где эти тела взяли?