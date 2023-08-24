НОВОСТИПроисшествия

Тела погибших при крушении бизнес-джета Пригожина не поддаются опознанию

При этом специалисты говорят, что глава ЧВК "Вагнер" есть среди них

24 августа 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Тела погибших при крушении самолета, принадлежавшего Евгению Пригожину, сильно пострадали в результате крушения. Визуально опознать их невозможно, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники. 

При этом эксперты говорят о том, что тело самого Пригожина есть среди погибших. Для того, чтобы получить более точную информацию, необходимо провести экспертизу.

Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси.

После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.

Происшествия крушение самолета
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:12:41 24-08-2023

Кто бы сомневался...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:24 25-08-2023

Но Пригожина опознали, а остальных нет....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:29 25-08-2023

Хорошо постарались, где эти тела взяли?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров