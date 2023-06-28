Tele2 фиксирует сокращение вызовов с подменных номеров в 10 раз

Подключение к антифрод-платформе и присоединение к системе верификации вызовов ускорили решение проблемы фродового трафика

28 июня 2023, 11:29, ИА Амител LjN8K9UQF

Смартфон / Фото: Tele2

Tele2* сообщает о 10-кратном сокращении фродового трафика у операторов, подключивших решение по противодействию вызовам с подменой номеров. Это доказывает реальный и быстрый эффект по очистке трафика при присоединении к антифрод-платформе. Система ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тыс. попыток мошеннических вызовов в сутки.

В трафике малых операторов чаще фиксируют фродовые вызовы. Tele2 подключает MVNO*-партнеров к своей системе верификации трафика. И уже в первые сутки после запуска на их сетях было заблокировано около 13% трафика.

После начала сотрудничества операторов фрод-трафик резко сокращается, так как мошенники фиксируют, что он перестал проходить на сеть Tele2. Примерно за 5-7 дней после подключения количество блокировок уменьшается в несколько раз, после чего держится на уровне 0,5-1% от общего объема трафика между операторами.

"За последние годы операторы сильно продвинулись в решении проблемы звонков с подменой номера – интегрировали антифрод-платформы и присоединились к системе верификации вызовов Роскомнадзора. Важно, чтобы валидация вызовов охватила весь рынок, – следует закрыть каналы пропуска фродового трафика, который идет через операторов, не использующих верификацию. Тогда проблема будет окончательно решена", – говорит руководитель службы противодействия телекоммуникационному мошенничеству мобильного оператора Tele2 Жанна Бурцева.

Tele2 предлагает виртуальным операторам эффективную борьбу с подменой номеров: система основана на online*-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом она учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.

Крупные операторы уже сотрудничают с системой, но уязвимости остаются в сетях мелких операторов. Эту проблему решит присоединение всех участников рынка к общенациональной системе верификации трафика. (Согласно ФЗ-319, все операторы должны подключиться к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ Роскомнадзора). Антифрод-решение проверит трафик и поможет в формировании отчетности регулятору по антифрод-мерам.

* Tele2 ("Теле2"); MVNO*-партнеров (Mobile Virtual Network Operator "Мобайл Виртуал Нетворк Оперэйтор") – виртуальный оператор мобильной связи, который использует инфраструктуру другого оператора для продажи услуг под своим брендом; online ("онлайн").

Tele2

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