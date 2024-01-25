Телега с ишаком. Депутат сравнил отношение к людям в алтайских и федеральных клиниках
Он поведал, как "в спортивном костюме и тапочках" пришел в больницу Рубцовска за направлением в федеральный центр
25 января 2024, 07:15, ИА Амител
Местные больницы Алтайского края и федеральные медицинские центры – это небо и земля в вопросе отношения врачей к пациентам. Такое мнение высказал депутат АКЗС от партии "Коммунисты России" Владимир Козловский в ходе парламентского часа, где выступал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Депутат рассказал, что недавно смог прочувствовать всю разницу между местными и крупными учреждениями "на своей шкуре". В пример он привел рубцовскую поликлинику.
"Хуже я не видел"
Козловский взял слово уже после выступления Попова. Он сказал, что недавно сам общался с главными врачами рубцовских медучреждений и услышал от них, что "никаких проблем нет".
"Стал задавать им вопросы. Спрашиваю о зарплате – нет проблем, по оборудованию и медикаментам – нет проблем. С жильем для медиков тоже вопрос решен. И я им верю", – начал депутат.При этом сам он считает, что проблем хватает. В числе главнейших депутат назвал отношение врачей к пациентам.
"Как первичный прием в Рубцовске работает, мне довелось на своей шкуре испытать. Хуже я не видел. Мне пришло приглашение на госпитализацию в федеральный центр, где все от "А" до "Я". В частности, нужно было часть обследований пройти у себя в поликлинике. Я оделся в спортивный костюм, тапочки и пришел туда не как депутат", – рассказал Козловский.
По его словам, нужны были консультации невролога и эндокринолога. Депутата смутило, что терапевт начала выписывать талоны на такую позднюю дату, что в федеральный центр он уже не попал бы.
"Я ей сам предложил, что лучше схожу и пройду этих врачей за деньги. Сходил в диагностический. Платно это, конечно, совсем другая история. Всех, кого надо, прошел. В 11 утра зашел – в обед уже вышел из больницы", – рассказал Козловский. При этом анализы он решил сдать бесплатно, в своей поликлинике. Но к назначенному сроку результаты оказались не готовы.
"Она мне говорит: "Результаты анализов на вашу кровь я вам сейчас не дам". Выписала справку, что я подлежу госпитализации. А результаты пообещала прислать позднее, когда я уже буду в федеральном центре", – рассказал депутат.
По его словам, эта ситуация немного осложнила процесс госпитализации в федеральный центр. Более того, в итоге выяснилось, что пары важных анализов не оказалось – терапевт забыла их назначить.
"Это как сравнивать Ту-154 и арбу с ишаком"
При этом в федеральных центрах, пояснил Козловский, намного лучше не только с уровнем оказания помощи, но и с простым отношением к пациенту.
"Когда я туда приехал, я сразу понял, что это небо и земля. Нас в приемном отделении человек 40 было, но нас всех очень быстро приняли и определили куда надо. Совсем другое отношение. Чувствуется, что врач работает на пациента и ради пациента", – сказал депутат.Он подчеркнул, что в крупном медучреждении уже не было никаких подобных казусов и проволочек. Там быстро оказали всю необходимую помощь.
Говоря о колоссальной разнице между рубцовской поликлиникой и крупным федеральным медцентром, Козловский так увлекся, что исчерпал все свое время на выступление.
"Это как сравнивать самолет Ту-154 и арбу с ишаком", – закончил свою речь депутат АКЗС.
Везде должно быть одинаково
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что ситуацию с отношением медиков к пациентам действительно нужно улучшать.
"Нам надо менять лояльность к пациенту на уровне каждой медорганизации. Те практики, которые работают в крупных центрах, как наш Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, должны быть адаптированы везде. Не только в лучших медорганизациях, а везде", – сказал глава Минздрава. Он отметил, что выстраивание единой системы работы и отношения к пациентам на всех уровнях – важнейшая задача для краевого Минздрава на ближайшее будущее.
07:37:15 25-01-2024
Сравнил, простите, что говорится *опу с ручкой... Финансирование ФЦТОиЭ и рубцовской поликлиники разительно отличается. Поликлиника - по так называемому подушевому финансированию ( 137 руб в ГБ 3, 180 руб в ГБ 1 и 226 руб в ГБ 2 Рубцовска в месяц на 1 прикрепленного человека), федеральный центр даже не из ОМС, а из бюджета и не Алтайского края, а МЗ РФ. Стоимость оказания медпомощи в ФЦ несколько сот тысяч рублей на 1 случай.
08:54:02 25-01-2024
да уж, депутат... (07:37:15 25-01-2024) Сравнил, простите, что говорится *опу с ручкой... Финансиров... причем здесь финансирование? вам про отношение говорят. А как же клятва Гиппократа и вот это вот все? Пациент же не виноват в ТАКОЙ системе финансирования, он болен, он пришел за помощью. Кстати, если сам медик придет к своему коллеге в больнице с подушевым финансированием, его примут совершенно иначе, душевнее
09:16:40 25-01-2024
Гость (08:54:02 25-01-2024) причем здесь финансирование? вам про отношение говорят. А ка... медики медиков принимают еще хуже. проверено.
12:57:00 25-01-2024
Гость (09:16:40 25-01-2024) медики медиков принимают еще хуже. проверено.... Не верю!Возможны какие-то единичные случаи.
00:11:49 26-01-2024
Гость (08:54:02 25-01-2024) причем здесь финансирование? вам про отношение говорят. А ка... А как же клятва Гиппократа и вот это вот все? А что там в клятве Гиппократа?
09:39:39 25-01-2024
да уж, депутат... (07:37:15 25-01-2024) Сравнил, простите, что говорится *опу с ручкой... Финансиров... По вашей логике тогда уборщицы - самое низовое звено любой организации, должны швабрами бить мимо проходящих людей просто от факта своей маленькой зарплаты.
08:56:01 25-01-2024
1.выяснилось, что пары важных анализов не оказалось – терапевт забыла их назначить - В направлении на госпитализацию необходимый предоперационный скрининг не был указан? Можно было и самому проконтролировать, какие направления выписал терапевт. Кроме того, почему в центре не проводят предоперационный скрининг? Потому что деньги экономят. 2.Чувствуется, что врач работает на пациента и ради пациента. - Зарплаты озвучьте в Рубцовске (да и в Барнауле) и в Центре. Там за место держатся. А у нас - хоть куда иди за МРОТ. Кроме того, работа плановая, 40 человек приехало, значит, столько ожидали, врачи выделены.
12:45:53 25-01-2024
Гость (08:56:01 25-01-2024) 1.выяснилось, что пары важных анализов не оказалось – терапе... Предоперационный скрининг? Некоторые анализы делаются не один день, человек будет занимать место в больнице просто так, ожидая. Нерентабельно, как минимум.
09:05:25 25-01-2024
А он говорил и не про оснащение и оборудование, а про отношение. "Забыла назначить" - это как к финансированию относится? Отношение действительно скотское, при этом тот же врач (столкнулись так с терапевтом из нашей поликлиники) в платной клинике "Детское и взрослое здоровье", где он тоже принимает, только что не оближет.
09:17:44 25-01-2024
Сколько раз не обращалась в поликлиннику по месту жительства, отношение всегда прекрасное. Однако нужных врачей на нужную мне дату, конечно,нет. Ждите, ждите...Терапевт вам что, дополнительного невролога из воздуха создаст? Ну если он один на всю поликлинику, и очередь расписана на две недели вперед, а мне надо завтра, то что должна сделать терапевт-то? Причем тут лояльность? Если нет специалистов, о чем вообще говорить? Направление на ФГДС ждала месяц и то,терапевт ,умница, позвонила, сказала,что появилось "окно", пойдете? Да, по закону я должна ждать не более 14 дней, но от того, что я буду качать права, специалист нужный не появится... и да, сравнивать федеральный уровень и местный смешно просто. Это еще в каком-нибудь селе в поликлинике не были. Вот там вообще один врач на все про все...а анализы сдать надо ехать в район..или в город...
09:27:04 25-01-2024
гость (09:17:44 25-01-2024) Сколько раз не обращалась в поликлиннику по месту жительства... А мне, как потребителю глубоко наплевать на Финансирование и отсутствие неврологов. Я прихожу в больницу не от скуки, а когда прижало и ждать помощи 2-3 недели потому что неврологов не хватает? да мне не интересны эти проблемы. Услуга ДОЛЖНА быть оказана . Она оплачена моим работодателем в фонд ОМС уже 15 раз.
10:09:17 25-01-2024
Гость (09:27:04 25-01-2024) А мне, как потребителю глубоко наплевать на Финансирование и... Да это все понятно, только если острое состояние накроет вас в праздники или вечером в пятницу, никакое качание прав не поможет и побежите платно все делать..анализы те же, узи,рентген и прочее ...
11:23:28 25-01-2024
Гость (09:27:04 25-01-2024) А мне, как потребителю глубоко наплевать на Финансирование и... Только между "должно быть" и "есть" - пропасть в АК, по крайней мере! А скорые работают вообще отвратительно, без оказания надлежащей помощи!
09:33:22 25-01-2024
А сходил бы он в районную поликлинику или стационар, вот где квест. В регистратуре сидят надсмотрщицы отношение к людям как в концлагере, в стационаре матрасы на которых умирали ещё наши бабушки в начале 70-х голов.
11:43:48 25-01-2024
Ты депутат значит ты власть. Вот и наведи там порядок. Не можешь-сдай дела и в отставку
11:45:19 25-01-2024
По больницам по всяким пустякам не хожу, но федцентр травматологии на Ляпидевского - красавчики!!! Подошла очередь - предупредили заранее, день в день положили, на следующий день прооперировали. Все нормально - через три дня выписали с письменными рекомендациями. Все четко там у них работает, без всяких бла-бла. Из минусов только долгое ожидание очереди - больше года.
23:19:35 28-01-2024
Многие врачи плохо образованы по профессии, им не хватает знаний в значительной степени. На 1 пациента выделяется 13 минут приёма, на котором невозможно расспросить, раздеться - одеться и записать всё в карточку, дать направление лечения и мыслей. Например, дисбактериоз кишечника многим врачам приказано забыть по иностранным протоколам, хотя это - полезное и эффективное достижение русского врача Мечникова, спасшего здоровье пациентов. Препараты назначают коряво, не учитывая особенности иммунитета и имеющиеся болезни. Нужно объективно оценивать себя и забыть о хвастовстве со словами "У меня Диплом и опыт работы", если Вы объективно "не тянете" как специалист. Мне тоже не хватает знаний по другой профессии, поэтому я больше не иду работать по Диплому из ВУЗа, некачественное образование, если честно! Не хватает знаний, практики и нет профессии вообще, поскольку даже специальность не разрешили выбрать, её просто не было... Честное слово.