Он поведал, как "в спортивном костюме и тапочках" пришел в больницу Рубцовска за направлением в федеральный центр

25 января 2024, 07:15, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: amic.ru

Местные больницы Алтайского края и федеральные медицинские центры – это небо и земля в вопросе отношения врачей к пациентам. Такое мнение высказал депутат АКЗС от партии "Коммунисты России" Владимир Козловский в ходе парламентского часа, где выступал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Депутат рассказал, что недавно смог прочувствовать всю разницу между местными и крупными учреждениями "на своей шкуре". В пример он привел рубцовскую поликлинику.

"Хуже я не видел"

Козловский взял слово уже после выступления Попова. Он сказал, что недавно сам общался с главными врачами рубцовских медучреждений и услышал от них, что "никаких проблем нет".

"Стал задавать им вопросы. Спрашиваю о зарплате – нет проблем, по оборудованию и медикаментам – нет проблем. С жильем для медиков тоже вопрос решен. И я им верю", – начал депутат.При этом сам он считает, что проблем хватает. В числе главнейших депутат назвал отношение врачей к пациентам.

"Как первичный прием в Рубцовске работает, мне довелось на своей шкуре испытать. Хуже я не видел. Мне пришло приглашение на госпитализацию в федеральный центр, где все от "А" до "Я". В частности, нужно было часть обследований пройти у себя в поликлинике. Я оделся в спортивный костюм, тапочки и пришел туда не как депутат", – рассказал Козловский.

По его словам, нужны были консультации невролога и эндокринолога. Депутата смутило, что терапевт начала выписывать талоны на такую позднюю дату, что в федеральный центр он уже не попал бы.

"Я ей сам предложил, что лучше схожу и пройду этих врачей за деньги. Сходил в диагностический. Платно это, конечно, совсем другая история. Всех, кого надо, прошел. В 11 утра зашел – в обед уже вышел из больницы", – рассказал Козловский. При этом анализы он решил сдать бесплатно, в своей поликлинике. Но к назначенному сроку результаты оказались не готовы.

"Она мне говорит: "Результаты анализов на вашу кровь я вам сейчас не дам". Выписала справку, что я подлежу госпитализации. А результаты пообещала прислать позднее, когда я уже буду в федеральном центре", – рассказал депутат.

По его словам, эта ситуация немного осложнила процесс госпитализации в федеральный центр. Более того, в итоге выяснилось, что пары важных анализов не оказалось – терапевт забыла их назначить.

"Это как сравнивать Ту-154 и арбу с ишаком"

При этом в федеральных центрах, пояснил Козловский, намного лучше не только с уровнем оказания помощи, но и с простым отношением к пациенту.

"Когда я туда приехал, я сразу понял, что это небо и земля. Нас в приемном отделении человек 40 было, но нас всех очень быстро приняли и определили куда надо. Совсем другое отношение. Чувствуется, что врач работает на пациента и ради пациента", – сказал депутат.Он подчеркнул, что в крупном медучреждении уже не было никаких подобных казусов и проволочек. Там быстро оказали всю необходимую помощь.

Говоря о колоссальной разнице между рубцовской поликлиникой и крупным федеральным медцентром, Козловский так увлекся, что исчерпал все свое время на выступление.

"Это как сравнивать самолет Ту-154 и арбу с ишаком", – закончил свою речь депутат АКЗС.

Везде должно быть одинаково

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что ситуацию с отношением медиков к пациентам действительно нужно улучшать.

"Нам надо менять лояльность к пациенту на уровне каждой медорганизации. Те практики, которые работают в крупных центрах, как наш Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, должны быть адаптированы везде. Не только в лучших медорганизациях, а везде", – сказал глава Минздрава. Он отметил, что выстраивание единой системы работы и отношения к пациентам на всех уровнях – важнейшая задача для краевого Минздрава на ближайшее будущее.