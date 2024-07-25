Телеканал пояснил, почему убили выдру участники шоу "Последний герой" на Алтае
В комментарии говорится, что участники проекта пытались раздобыть себе пропитание
25 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Телеканал ТВ-3, комментируя инцидент с убитой выдрой, заявил, что участники шоу "Последний герой" поставлены в жесткие условия в дикой природе и вынуждены выживать.
"Одна из целей проекта – познакомить широкую аудиторию федерального канала с красотами Телецкого озера и Алтайских гор. Само собой, съемки проходили не на территории заповедной части, при этом степень ответственности из-за этого не стала ниже", – говорится в сообщении.
На телеканале отметили, что участники проекта в попытках раздобыть себе пропитание наткнулись на животное, попавшее в капкан, и употребили его в пищу.
"На такой поступок участников толкнул абсолютно реальный голод. Совместно с компанией Weit Media мы сожалеем, что произошло вмешательство в гармонию животного мира Алтая и сожалеем о случившемся", – подчеркнули на ТВ-3.
15:43:14 25-07-2024
А если бы ребенок в капкан попался ?
15:55:20 25-07-2024
Гость (15:43:14 25-07-2024) А если бы ребенок в капкан попался ?... Это съемочная площадка, закрытая территория, выделенная заповедником. Если ваш ребенок лазит где попало, то рано или поздно он найдет себе проблемы и свернет башку, но в этом будете виноваты только вы.
16:04:25 25-07-2024
Гость (15:55:20 25-07-2024) Это съемочная площадка, закрытая территория, выделенная запо... " закрытая территория," ))) не смешите, деревенские пацаны через любые "заборы" перелезут ради любопытства и чем выше "забор" тем больше любопытства, а в капан кстати и взрослый может попасть.
16:59:59 25-07-2024
Гость (16:04:25 25-07-2024) " закрытая территория," ))) не смешите, деревенские пацаны ч... Это будут уже проблемы того кто в капкан попадет. Если мозгов нет - тут хоть заоповещайся, таких и не жалко, естественный отбор
22:21:52 25-07-2024
Гость (15:43:14 25-07-2024) А если бы ребенок в капкан попался ?... Они бы и его съели. Вам же написали- голод
15:49:14 25-07-2024
И опять ни слова о том, что это животное занесено в Красную книгу России и Республики Алтай. Откройте и прочитайте: стр. 304 "Добыча речной выдры в Горном Алтае запрещена с 1977 года". Наказать негодяев и всех, кто пытается нести пургу о том, что это было не в заповеднике и нарушены только сроки охоты. А про голодных "героев" летом в тайге стыдно читать.
17:14:14 25-07-2024
Старый охотник (15:49:14 25-07-2024) И опять ни слова о том, что это животное занесено в Красную ... +1000!
20:11:18 25-07-2024
Старый охотник (15:49:14 25-07-2024) И опять ни слова о том, что это животное занесено в Красную ... тем более им гречку давали раз в три дня. И вообще, умираешь с голоду - никто не держит на проекте
16:05:22 25-07-2024
а минусуют участники живодеры
17:03:41 25-07-2024
Гость (16:05:22 25-07-2024) а минусуют участники живодеры... Да нет, просто адекватные люди, а не носители пурги ...
17:18:37 25-07-2024
Гость (17:03:41 25-07-2024) Да нет, просто адекватные люди, а не носители пурги ...... Объясните мне, зачем в 21 веке адекватному человеку охота? Если ты не житель тайги или представитель какого-нибудь малого народа, который все еще зарабатывает ею на жизнь. Да и то. Ну тут-то в чем адекватность - шоу уродов.
17:13:12 25-07-2024
Гость (16:05:22 25-07-2024) а минусуют участники живодеры... которых здесь очень много.
17:05:12 25-07-2024
Поставлены в жёсткие условия выживания, всё такое... Их никто туда насильно не тянет. Как бы не преподносилось, это в первую очередь шоу! А значит это не выживание, а забава. В первую очередь тем, кто это смотрит!
18:25:23 25-07-2024
Гость (17:05:12 25-07-2024) Поставлены в жёсткие условия выживания, всё такое... Их никт... Именно. Адекватные люди это отлично понимают." Голодные" б....!
17:16:44 25-07-2024
Предлагаю в следующем шоу поставить участников в еще более жесткие условия - высадить их на скалу посреди моря, и пусть охотятся друг на друга. Развлекаться так развлекаться.
17:45:25 25-07-2024
Гость (17:16:44 25-07-2024) Предлагаю в следующем шоу поставить участников в еще более ж... Доширака ящик оставить.
17:49:39 25-07-2024
Не надо никаких скал, неужели кто-то воспринимает их как героев? Герои шоу или на шоу - клоуны.
11:34:09 26-07-2024
Гость (17:49:39 25-07-2024) Не надо никаких скал, неужели кто-то воспринимает их как гер... Клоун- уважаемая и очень сложная профессия, настоящих клоунов- раз-два и обчёлся... "герои" этого шоу- обычные ублюдки, энергетитческие вампиры... готовы, как тот же Панин, хоть у собаки {цензура}, только бы на камеру... А другие, любители подглядывать в замочную скважину, этот трешняк смотрят...
18:46:17 25-07-2024
Да просто придумали повод, чтобы выкрутиться. А выдру жалко.
19:18:57 25-07-2024
Телеканал из за рейтинга пошёл на уголовное преступление УК РФ Статья 258.1.
19:21:04 25-07-2024
Телеканал пояснил, что преступление совершено ради шоу.
20:09:41 25-07-2024
настоящее шоу - это собрать наших депутатов на закрытой территории, дать им МРОТ на месяц и пусть ни в чем себе не отказывают. Все рейтинги побили бы.
06:49:06 26-07-2024
То за оправдание телеканала, что участники поставлены в такие условия, что голодают? А завтра вы устроите шоу, где участникам придётся убивать людей? Бойкотировать дурацкое шоу и телеканал!
11:05:24 26-07-2024
выдра есть водяная крысь. Сожрали крысь. Че такого
11:26:35 26-07-2024
Гость (11:05:24 26-07-2024) выдра есть водяная крысь. Сожрали крысь. Че такого ... Да тыж, мамкин охотник-зоолог, водяной крысой у нас называют ондатру.