Телеканал пояснил, почему убили выдру участники шоу "Последний герой" на Алтае

В комментарии говорится, что участники проекта пытались раздобыть себе пропитание

25 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Разделка выдры / Кадр из видео ТВ-3

Телеканал ТВ-3, комментируя инцидент с убитой выдрой, заявил, что участники шоу "Последний герой" поставлены в жесткие условия в дикой природе и вынуждены выживать.

"Одна из целей проекта – познакомить широкую аудиторию федерального канала с красотами Телецкого озера и Алтайских гор. Само собой, съемки проходили не на территории заповедной части, при этом степень ответственности из-за этого не стала ниже", – говорится в сообщении.

На телеканале отметили, что участники проекта в попытках раздобыть себе пропитание наткнулись на животное, попавшее в капкан, и употребили его в пищу.