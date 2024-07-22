Участники "Последнего героя" убили выдру на Алтае

Охота на этих животных разрешена только осенью и зимой

22 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Разделка выдры / Кадр из видео: ТВ-3

Участники нового сезона "Последнего героя" убили выдру на Телецком озере в Горном Алтае. Этот момент показали в четвертой серии шоу на ТВ-3.

Животное поймала команда "Медведи" с помощью капкана, а нейрохирург Адам Царикаев хладнокровно добил и разделал добычу.

Обзорщик российских телешоу Andy Goldred отметил, что по закону охота на выдр разрешена только осенью и зимой, что говорит о том, что участники передачи занимались браконьерством. Также один из берегов Телецкого относится к Алтайскому заповеднику, и рыбалка и охота там строго запрещены.

"Я постараюсь вычислить по пейзажам точную геолокацию, результатами исследований поделюсь в обзоре следующего выпуска", – отметил блогер.

В комментариях под обзором люди выразили возмущение по поводу жестокого обращения с животными ради рейтингов: