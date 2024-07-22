НОВОСТИОбщество

Участники "Последнего героя" убили выдру на Алтае

Охота на этих животных разрешена только осенью и зимой

22 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Разделка выдры / Кадр из видео: ТВ-3
Разделка выдры / Кадр из видео: ТВ-3

Участники нового сезона "Последнего героя" убили выдру на Телецком озере в Горном Алтае. Этот момент показали в четвертой серии шоу на ТВ-3.

Животное поймала команда "Медведи" с помощью капкана, а нейрохирург Адам Царикаев хладнокровно добил и разделал добычу.

Обзорщик российских телешоу Andy Goldred отметил, что по закону охота на выдр разрешена только осенью и зимой, что говорит о том, что участники передачи занимались браконьерством. Также один из берегов Телецкого относится к Алтайскому заповеднику, и рыбалка и охота там строго запрещены. 

"Я постараюсь вычислить по пейзажам точную геолокацию, результатами исследований поделюсь в обзоре следующего выпуска", – отметил блогер.

В комментариях под обзором люди выразили возмущение по поводу жестокого обращения с животными ради рейтингов:

  • "Зло опять победило добро, но чего не сделаешь ради рейтинга!"
  • "Про выдру. Это кошмар. Еще так все это показали на экране и эту лапку, и мясо. У меня аж дрожь по телу пошла".
  • "Эпизоды с выдрой – жесть".
Съемки третьей серии шоу

Фоторепортаж со съемок третьей серии алтайского сезона шоу "Последний герой"

Новый сезон шоу "Последний герой" сняли на Телецком озере Республики Алтай
НОВОСТИОбщество
телевидение Жестокость к животным Республика Алтай

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

12:52:48 22-07-2024

Негодяи! Просто нет слов! Я помню, в детстве смотрел фильм, совершенно потрясающий, "В круге чистой воды"... я, честно сказать, не понимаю, как такое прекрасное животное можно убить!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:43 22-07-2024

Ужас. Покажите мне человека который никогда не ел мясо.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:09 22-07-2024

Гость (12:56:43 22-07-2024) Ужас. Покажите мне человека который никогда не ел мясо. ... Есть мясо, которое выращено для того, чтобы его ели. Как правило, это травоядные животные. Выдра- хищник, которая питается рыбой и моллюсками. Так вот- выдра находится в цепочке, по которой происходит передача заражения описторпхами. Так что от души желаю, чтоб вся эта шайка недоумков- самопровозглашённых "звёзд" подхватила описторхоз.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:58 22-07-2024

Капец.и как рука не дрогнула. Судьба накажет.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:00 22-07-2024

Гость (12:56:58 22-07-2024) Капец.и как рука не дрогнула. Судьба накажет.... Худеешь? Жрать захочет и дождевые черви будут деликатес.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:33 22-07-2024

Гость (13:03:00 22-07-2024) Худеешь? Жрать захочет и дождевые черви будут деликатес.... Иди Доширака хапни гололающий

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:35 22-07-2024

Гость (13:03:00 22-07-2024) Жрать захочет и дождевые черви будут деликатес.... ну пусть они там их и жрут - слабо?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:14 22-07-2024

Гость (12:56:58 22-07-2024) Капец.и как рука не дрогнула. Судьба накажет.... Рука профессионала не дрожит. Тем более есть хочется, ну или выпедриться, какое оно мачо.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:17 22-07-2024

Этих крыс у нас в озерах бесчисленное множество.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:30 22-07-2024

Гость (13:21:17 22-07-2024) Этих крыс у нас в озерах бесчисленное множество. ... Выдра не крыса от слова совсем

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:18 22-07-2024

Ну и кто они поле этого, у животного глаза человеческие, убийцы Поди еще по центральным любимым каналам все это действие показали?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:51:04 22-07-2024

"по закону охота на выдр разрешена только осенью и зимой"
Точно. Но в Горном Алтае она находится в Красной книге.
На фотке не понятно - что там за зверь. Если ондатра - тогда всё в порядке. Зверёк мало ценный, его много и ради рейтингов можно и добыть.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:23 22-07-2024

Выдрой больше, выдрой меньше, это же не краснокнижное животное, а обычная водяная крыса, "выдра это не только мех, но и около 10кг мяса"

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:18 22-07-2024

Гость (14:23:23 22-07-2024) Выдрой больше, выдрой меньше, это же не краснокнижное животн... Сам ты крыса... С ондатрой не путаешь? Или с бобром? Выдра- высшее млекопитающее, хищник, в отличие от твоих любимых крыс, которые грызуны.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:31 22-07-2024

Гость (14:55:18 22-07-2024) Сам ты крыса... С ондатрой не путаешь? Или с бобром? Выдра- ... "Хорошее" животное выдрой не назовут.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:02 22-07-2024

Гость (14:23:23 22-07-2024) Выдрой больше, выдрой меньше, это же не краснокнижное животн... выдра к крысам не относится.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:42 22-07-2024

Бастрыкин держит на контроле? ))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:44 22-07-2024

Герои сейчас в другом месте..., а это клоуны.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

17:59:46 22-07-2024

Выдр в республике Алтай в 40-х гг было 2500 а сейчас только 250. В 19 же веке на Алтае битало более 10000 выдр в любом из годов

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:34:20 22-07-2024

Уроды((((

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:27:16 24-07-2024

Гость (14:55:18 22-07-2024) Сам ты крыса... С ондатрой не путаешь? Или с бобром? Выдра- ... Что ты против крыс имеешь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

06:50:43 25-07-2024

сборище мерзотных существ

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров