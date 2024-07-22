Участники "Последнего героя" убили выдру на Алтае
Охота на этих животных разрешена только осенью и зимой
22 июля 2024, 12:40, ИА Амител
Участники нового сезона "Последнего героя" убили выдру на Телецком озере в Горном Алтае. Этот момент показали в четвертой серии шоу на ТВ-3.
Животное поймала команда "Медведи" с помощью капкана, а нейрохирург Адам Царикаев хладнокровно добил и разделал добычу.
Обзорщик российских телешоу Andy Goldred отметил, что по закону охота на выдр разрешена только осенью и зимой, что говорит о том, что участники передачи занимались браконьерством. Также один из берегов Телецкого относится к Алтайскому заповеднику, и рыбалка и охота там строго запрещены.
"Я постараюсь вычислить по пейзажам точную геолокацию, результатами исследований поделюсь в обзоре следующего выпуска", – отметил блогер.
В комментариях под обзором люди выразили возмущение по поводу жестокого обращения с животными ради рейтингов:
- "Зло опять победило добро, но чего не сделаешь ради рейтинга!"
- "Про выдру. Это кошмар. Еще так все это показали на экране и эту лапку, и мясо. У меня аж дрожь по телу пошла".
- "Эпизоды с выдрой – жесть".
12:52:48 22-07-2024
Негодяи! Просто нет слов! Я помню, в детстве смотрел фильм, совершенно потрясающий, "В круге чистой воды"... я, честно сказать, не понимаю, как такое прекрасное животное можно убить!
12:56:43 22-07-2024
Ужас. Покажите мне человека который никогда не ел мясо.
13:04:09 22-07-2024
Гость (12:56:43 22-07-2024) Ужас. Покажите мне человека который никогда не ел мясо. ... Есть мясо, которое выращено для того, чтобы его ели. Как правило, это травоядные животные. Выдра- хищник, которая питается рыбой и моллюсками. Так вот- выдра находится в цепочке, по которой происходит передача заражения описторпхами. Так что от души желаю, чтоб вся эта шайка недоумков- самопровозглашённых "звёзд" подхватила описторхоз.
12:56:58 22-07-2024
Капец.и как рука не дрогнула. Судьба накажет.
13:03:00 22-07-2024
Гость (12:56:58 22-07-2024) Капец.и как рука не дрогнула. Судьба накажет.... Худеешь? Жрать захочет и дождевые черви будут деликатес.
14:27:33 22-07-2024
Гость (13:03:00 22-07-2024) Худеешь? Жрать захочет и дождевые черви будут деликатес.... Иди Доширака хапни гололающий
16:26:35 22-07-2024
Гость (13:03:00 22-07-2024) Жрать захочет и дождевые черви будут деликатес.... ну пусть они там их и жрут - слабо?
13:05:14 22-07-2024
Гость (12:56:58 22-07-2024) Капец.и как рука не дрогнула. Судьба накажет.... Рука профессионала не дрожит. Тем более есть хочется, ну или выпедриться, какое оно мачо.
13:21:17 22-07-2024
Этих крыс у нас в озерах бесчисленное множество.
18:25:30 22-07-2024
Гость (13:21:17 22-07-2024) Этих крыс у нас в озерах бесчисленное множество. ... Выдра не крыса от слова совсем
13:22:18 22-07-2024
Ну и кто они поле этого, у животного глаза человеческие, убийцы Поди еще по центральным любимым каналам все это действие показали?
13:51:04 22-07-2024
"по закону охота на выдр разрешена только осенью и зимой"
Точно. Но в Горном Алтае она находится в Красной книге.
На фотке не понятно - что там за зверь. Если ондатра - тогда всё в порядке. Зверёк мало ценный, его много и ради рейтингов можно и добыть.
14:23:23 22-07-2024
Выдрой больше, выдрой меньше, это же не краснокнижное животное, а обычная водяная крыса, "выдра это не только мех, но и около 10кг мяса"
14:55:18 22-07-2024
Гость (14:23:23 22-07-2024) Выдрой больше, выдрой меньше, это же не краснокнижное животн... Сам ты крыса... С ондатрой не путаешь? Или с бобром? Выдра- высшее млекопитающее, хищник, в отличие от твоих любимых крыс, которые грызуны.
15:11:31 22-07-2024
Гость (14:55:18 22-07-2024) Сам ты крыса... С ондатрой не путаешь? Или с бобром? Выдра- ... "Хорошее" животное выдрой не назовут.
18:27:02 22-07-2024
Гость (14:23:23 22-07-2024) Выдрой больше, выдрой меньше, это же не краснокнижное животн... выдра к крысам не относится.
14:29:42 22-07-2024
Бастрыкин держит на контроле? ))
14:38:44 22-07-2024
Герои сейчас в другом месте..., а это клоуны.
17:59:46 22-07-2024
Выдр в республике Алтай в 40-х гг было 2500 а сейчас только 250. В 19 же веке на Алтае битало более 10000 выдр в любом из годов
19:34:20 22-07-2024
Уроды((((
04:27:16 24-07-2024
Гость (14:55:18 22-07-2024) Сам ты крыса... С ондатрой не путаешь? Или с бобром? Выдра- ... Что ты против крыс имеешь?
06:50:43 25-07-2024
сборище мерзотных существ