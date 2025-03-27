Тело умершего в Индонезии бийчанина не могут доставить домой уже третий месяц

Причиной стала финансовая составляющая

27 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Друзья Анатолия Ломакина, умершего в Индонезии в январе 2025 года, до сих пор не могут вернуть его останки в Бийск, чтобы захоронить. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января во время путешествия по Индонезии. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо.

21 января сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали его путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Артериальное давление повысилось до 160/120, а сатурация составила 98. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но около 10:20 Анатолий Ломакин скончался.

Точные причины смерти бийчанина все еще неизвестны.

С момента гибели путешественника дело о захоронении останков так и не сдвинулось с места. Причиной стала финансовая составляющая: чтобы перевезти останки из Индонезии в Бийск, требуется около 300 тысяч руб. Для этого нужно кремировать тело – эта процедура стоит 90 тысяч рублей. Его доставка в Россию обойдется еще в 130 тысяч рублей. Также чуть больше 40 тысяч рублей нужно заплатить нанятому за границей похоронному агенту.

"Индонезийский похоронный агент предложил нам два варианта: либо они делают доверенность и хоронят тело в Индонезии, а нам присылают только свидетельство о смерти, либо нужно собрать около 300 тысяч рублей, после чего тело кремируют и вышлют нам прах Анатолия", – рассказала подруга детства бийчанина Ирина Евдокимова.

В Бийске у Анатолия Ломакина почти никого нет. Однако всем, кто его знал, ближе второе предложение агента: похоронить урну с прахом на бийском кладбище рядом с близкими родственниками.

При этом ежедневно растет счет в индонезийской клинике, куда Анатолия привезли с жалобами. Тело бийчанина лежит в морге, однако счет за оказание медицинских услуг не погашен. Сейчас сумма составляет около 1,5 млн рублей.

"На днях в консульстве Джакарты мне сказали, что в клинике уже даже готовы простить долг в 1,5 млн рублей за обследования, которые Анатолию проводили в больнице, когда он поступил. Лишь бы только его похоронили, ведь тело лежит давно", – пояснила Ирина Евдокимова.

Сейчас близкие бийчанина направили все силы на то, чтобы решить финансовые вопросы и похоронить Анатолия Ломакина рядом с родными.