Тело умершего в Индонезии бийчанина не могут доставить домой уже третий месяц
Причиной стала финансовая составляющая
27 марта 2025, 11:50, ИА Амител
Друзья Анатолия Ломакина, умершего в Индонезии в январе 2025 года, до сих пор не могут вернуть его останки в Бийск, чтобы захоронить. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января во время путешествия по Индонезии. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо.
21 января сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали его путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Артериальное давление повысилось до 160/120, а сатурация составила 98. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но около 10:20 Анатолий Ломакин скончался.
Точные причины смерти бийчанина все еще неизвестны.
С момента гибели путешественника дело о захоронении останков так и не сдвинулось с места. Причиной стала финансовая составляющая: чтобы перевезти останки из Индонезии в Бийск, требуется около 300 тысяч руб. Для этого нужно кремировать тело – эта процедура стоит 90 тысяч рублей. Его доставка в Россию обойдется еще в 130 тысяч рублей. Также чуть больше 40 тысяч рублей нужно заплатить нанятому за границей похоронному агенту.
"Индонезийский похоронный агент предложил нам два варианта: либо они делают доверенность и хоронят тело в Индонезии, а нам присылают только свидетельство о смерти, либо нужно собрать около 300 тысяч рублей, после чего тело кремируют и вышлют нам прах Анатолия", – рассказала подруга детства бийчанина Ирина Евдокимова.
В Бийске у Анатолия Ломакина почти никого нет. Однако всем, кто его знал, ближе второе предложение агента: похоронить урну с прахом на бийском кладбище рядом с близкими родственниками.
При этом ежедневно растет счет в индонезийской клинике, куда Анатолия привезли с жалобами. Тело бийчанина лежит в морге, однако счет за оказание медицинских услуг не погашен. Сейчас сумма составляет около 1,5 млн рублей.
"На днях в консульстве Джакарты мне сказали, что в клинике уже даже готовы простить долг в 1,5 млн рублей за обследования, которые Анатолию проводили в больнице, когда он поступил. Лишь бы только его похоронили, ведь тело лежит давно", – пояснила Ирина Евдокимова.
Сейчас близкие бийчанина направили все силы на то, чтобы решить финансовые вопросы и похоронить Анатолия Ломакина рядом с родными.
11:54:01 27-03-2025
а какая вера не позволяет его там похоронить? пусть там кремируют и развеют над океаном
12:16:58 27-03-2025
Гость (11:54:01 27-03-2025) а какая вера не позволяет его там похоронить? пусть там крем... Обычно не позволяют предрассудки завернутые в суррогат православия
14:21:59 27-03-2025
Гость (12:16:58 27-03-2025) Обычно не позволяют предрассудки завернутые в суррогат право... Ну вот тоже не понял. Путешественник, Индонезия, Битунг, отели... 300 тыс. - в этом ряду смотрятся органично и не вызывающе. В моей жизни "работа, Мария-Ра, общага" 300 тыс. - конечно инородная запредельная сумма.
12:02:08 27-03-2025
То есть деньги путешествовать у него были, а как за услуги заплатить - так сразу нет ни у кого?
И что это за работа такая - путешественник?
12:15:02 27-03-2025
Однако всем, кто его знал, ближе второе предложение агента: похоронить урну с прахом на бийском кладбище рядом с близкими родственниками....
А вчём проблема ?
Пусть соглашаются на второе предложение.
PS- что такое общественник и где трудился покойник ?
12:20:34 27-03-2025
кремировать...
12:31:01 27-03-2025
При чем здесь сатурация? 98 - это норма. Не пугайте зря людей.
13:12:45 27-03-2025
не понимаю проблемы.
кремировали, взяли с собой вазу, привезли домой - профит как бы.
или нам всем прочитав эту новость нужно быстренько сбор средств организовать на вывоз тела, близкие бийчанина так себе это видят?
14:12:18 27-03-2025
Гость (13:12:45 27-03-2025) не понимаю проблемы.кремировали, взяли с собой вазу, при...
зрите в корень... ну а если серьезно, то 300 тыс не заоблачная сумма так-то...
00:46:00 28-03-2025
Гость (14:12:18 27-03-2025) зрите в корень... ну а если серьезно, то 300 тыс не заоб... зарплата моя за месяц чистыми
00:45:18 28-03-2025
нафига его переть оттуда? там закопайте. сожгите над морем развейте. ну чо как странные то
09:11:57 28-03-2025
А где участие в этом деле госорганов?Мы ,что ,подзаборные какие то ?-без роду ,без племени,без Родины?В чём тогда наше величие?В других странах находят средства для своих граждан,возьмите ,например,ту же америку.А у нас что?Одни долги?