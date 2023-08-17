Потерявшегося в лесу пенсионера нашли в Алтайском крае

Мужчина ушел за грибами и потерялся

17 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Спасатели помогли мужчине, потерявшемуся в лесу. Об этом рассказали в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

16 августа специалисты получили сообщение о том, что мужчина 1955 года рождения ушел в лес за грибами и не вернулся.

Оперативно собрали поисковую группу и менее чем за час потерявшегося удалось найти. Он находился в удовлетворительном состоянии.

Медицинская помощь не потребовалась.