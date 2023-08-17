Потерявшегося в лесу пенсионера нашли в Алтайском крае
Мужчина ушел за грибами и потерялся
17 августа 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Спасатели помогли мужчине, потерявшемуся в лесу. Об этом рассказали в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
16 августа специалисты получили сообщение о том, что мужчина 1955 года рождения ушел в лес за грибами и не вернулся.
Оперативно собрали поисковую группу и менее чем за час потерявшегося удалось найти. Он находился в удовлетворительном состоянии.
Медицинская помощь не потребовалась.
17:53:34 17-08-2023
Всем спасибо!