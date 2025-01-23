Температурные качели. После суточной оттепели в Барнаул пришли морозы

Фоторепортаж с замерзших улиц города

23 января 2025, 12:30, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

После дождей и плюсовых температур в Алтайский край пришла метель и запоздавшие крещенские морозы. Лужи превратились в катки уже вечером 22 января. Однако погода решила немного сжалиться и присыпала сегодня снегом скользкие дорожки. Но в любом случае стоит быть начеку.

Чтобы не исполнять пируэты на улице, следуй рекомендациям МЧС России:

обувь должна быть нескользящей, от каблуков лучше отказаться;

перед выходом на проезжую часть убедись, что поблизости нет транспорта;

внимательно переходи дорогу;

в гололед передвигайся осторожно, не торопись.

Самый холодный день, по прогнозам синоптиков, будет завтра, 24 января. Столбики термометров в Барнауле ночью опустятся до -25 градусов. С субботы уже будет немного теплеть.

Напомним, 23 января в Алтайском крае ожидаются метели и осадки в виде мокрого снега, местами сильные гололедные явления и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 30 м/с.