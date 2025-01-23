Метель и гололед. Водителей предупредили о плохих условиях на трассе Барнаул – Бийск
23 января в Алтайском крае вновь ожидаются метели и осадки в виде мокрого снега
23 января 2025, 10:11, ИА Амител
На трассе Барнаул – Бийск плохая видимость, сильный ветер и гололед, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Будьте осторожны!" – предупредил водитель и опубликовал видео.
Напомним, 23 января в Алтайском крае ожидаются метели и осадки в виде мокрого снега, местами сильные гололедные явления и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 30 м/с.
Днем 22 января из-за плохих погодных условий в крае закрывали для движения три дороги регионального значения, вечером ограничение ввели еще на двух.
10:32:33 23-01-2025
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