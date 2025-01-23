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Метель и гололед. Водителей предупредили о плохих условиях на трассе Барнаул – Бийск

23 января в Алтайском крае вновь ожидаются метели и осадки в виде мокрого снега

23 января 2025, 10:11, ИА Амител

На трассе Барнаул – Бийск плохая видимость, сильный ветер и гололед, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Будьте осторожны!" – предупредил водитель и опубликовал видео.

Напомним, 23 января в Алтайском крае ожидаются метели и осадки в виде мокрого снега, местами сильные гололедные явления и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 30 м/с.

Днем 22 января из-за плохих погодных условий в крае закрывали для движения три дороги регионального значения, вечером ограничение ввели еще на двух.

Метель / Фото: unsplash.com / Anastasia Kochemasova

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Комментарии 1

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Филипп Филиппыч

10:32:33 23-01-2025

- "Напомним, 23 января в Алтайском крае ожидаются метели и осадки в виде мокрого снега," Какой мокрый снег? ИИ Алиса, говорит - 22 ветер 9 метров, все это, как - 30. В доме дубак, собака под одеяло забилась.

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