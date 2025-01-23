Местами температура опустится до -23 градусов

23 января 2025, 06:00, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае днем 23 января ожидается резкое похолодание. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

"23 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, местами сильные гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица", – сказано в штормовом предупреждении.

По краю температура составит -11...-16 градусов, однако местами по западу опустится до -18...-23. Местами обещают небольшой снег, метели, гололедные явления. Дороги скует сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле похолодает до -14...-16 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег, "прокатится" слабая метель. Обещают и гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер подует северо-западный, 9-14 м/с.