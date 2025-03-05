"Теперь слышно". В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку
Во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены
05 марта 2025, 11:05, ИА Амител
В Барнауле утром 5 марта прошла проверка систем оповещения, в рамках которой подали сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Также в ходе проверки протестировали новую сиренно-речевую установку на площади Ветеранов, которую установили 20 февраля.
Обновленные системы вместе с ранее установленным комплексом на площади Сахарова позволят информировать горожан об опасности в границах следующих улиц:
- пр. Комсомольский;
- пр. Социалистический;
- ул. Молодежная;
- ул. Димитрова.
Как отметили барнаульцы, живущие в границах указанных улиц, теперь сигнал "Внимание всем!" они слышат. Напомним, во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены.
Наши читатели также отметили, что передачи речевого сообщения с использованием сиренно-речевой установки в центре города не было. При этом такая форма оповещения планировалась в течение трех минут – с 10:43 до 10:46.
Проверка систем оповещения прошла по всем городам и районным центрам Алтайского края. Как пояснили в региональном МЧС, ее цель – отработать своевременное доведение экстренных сигналов и информации до населения в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
11:09:34 05-03-2025
"В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку"
а на окраине люди значит не важны ?! 😡
11:19:20 05-03-2025
Шинник (11:09:34 05-03-2025)а на окраине люди значит не важны.. ну да а что не так?
12:04:21 05-03-2025
Шинник (11:09:34 05-03-2025) "В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую уста... Окраинные люди сами по себе...
15:59:40 05-03-2025
Шинник (11:09:34 05-03-2025) "В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую уста... Если что, мы вам сообщим. Возле мэрии слышно отлично.
11:11:17 05-03-2025
На Строителей нифига не слышно было. А когда старые были их слышал.
11:33:51 05-03-2025
Допустим услышали, а что дальше делать, в реальной ситуации? 🤔
11:56:51 05-03-2025
Гость (11:33:51 05-03-2025) Допустим услышали, а что дальше делать, в реальной ситуации?... бежать в несуществующие бомбоубежища
12:42:14 05-03-2025
Гость (11:56:51 05-03-2025) бежать в несуществующие бомбоубежища... если вы о них не знаете, не значит, что их не существует.
16:10:25 05-03-2025
Гость (11:33:51 05-03-2025) Допустим услышали, а что дальше делать, в реальной ситуации?... в оповещении по тв и должны сказать, т.к. ситуации бывают разные. от прорыва дамбы гэс в убежище не спрячешься. другое дело, что мы понятия не имеем, что может тут вообще случиться.
11:49:08 05-03-2025
Малотобольская. - ничего не было. прислушивался, ибо знал.
12:01:53 05-03-2025
Слышно было в районе администрации. Для кого собственно всё и затевалось
12:45:24 05-03-2025
Молодежная, 2 - не слышали. От слова "совсем"...
16:06:06 05-03-2025
на марсе было чуток слышно с открытым окном. если б не знал о проверке - не услышал бы
16:11:25 05-03-2025
Поток, Сухова/Глушкова - было слышно.