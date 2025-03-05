"Теперь слышно". В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку

Во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены

05 марта 2025, 11:05, ИА Амител

В Барнауле утром 5 марта прошла проверка систем оповещения, в рамках которой подали сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Также в ходе проверки протестировали новую сиренно-речевую установку на площади Ветеранов, которую установили 20 февраля.

Обновленные системы вместе с ранее установленным комплексом на площади Сахарова позволят информировать горожан об опасности в границах следующих улиц:

пр. Комсомольский;

пр. Социалистический;

ул. Молодежная;

ул. Димитрова.

Как отметили барнаульцы, живущие в границах указанных улиц, теперь сигнал "Внимание всем!" они слышат. Напомним, во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены.

Наши читатели также отметили, что передачи речевого сообщения с использованием сиренно-речевой установки в центре города не было. При этом такая форма оповещения планировалась в течение трех минут – с 10:43 до 10:46.

Проверка систем оповещения прошла по всем городам и районным центрам Алтайского края. Как пояснили в региональном МЧС, ее цель – отработать своевременное доведение экстренных сигналов и информации до населения в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.