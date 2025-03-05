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"Теперь слышно". В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку

Во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены

05 марта 2025, 11:05, ИА Амител

В Барнауле утром 5 марта прошла проверка систем оповещения, в рамках которой подали сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Также в ходе проверки протестировали новую сиренно-речевую установку на площади Ветеранов, которую установили 20 февраля.

Обновленные системы вместе с ранее установленным комплексом на площади Сахарова позволят информировать горожан об опасности в границах следующих улиц:

  • пр. Комсомольский;
  • пр. Социалистический;
  • ул. Молодежная;
  • ул. Димитрова. 

Как отметили барнаульцы, живущие в границах указанных улиц, теперь сигнал "Внимание всем!" они слышат. Напомним, во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены.

Наши читатели также отметили, что передачи речевого сообщения с использованием сиренно-речевой установки в центре города не было. При этом такая форма оповещения планировалась в течение трех минут – с 10:43 до 10:46.

Проверка систем оповещения прошла по всем городам и районным центрам Алтайского края. Как пояснили в региональном МЧС, ее цель – отработать своевременное доведение экстренных сигналов и информации до населения в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Барнаул проверки

Комментарии 14

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Шинник

11:09:34 05-03-2025

"В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку"
а на окраине люди значит не важны ?! 😡

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Гость

11:19:20 05-03-2025

Шинник (11:09:34 05-03-2025)а на окраине люди значит не важны.. ну да а что не так?

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Гость

12:04:21 05-03-2025

Шинник (11:09:34 05-03-2025) "В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую уста... Окраинные люди сами по себе...

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Гость

15:59:40 05-03-2025

Шинник (11:09:34 05-03-2025) "В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую уста... Если что, мы вам сообщим. Возле мэрии слышно отлично.

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Гость

11:11:17 05-03-2025

На Строителей нифига не слышно было. А когда старые были их слышал.

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Гость

11:33:51 05-03-2025

Допустим услышали, а что дальше делать, в реальной ситуации? 🤔

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Гость

11:56:51 05-03-2025

Гость (11:33:51 05-03-2025) Допустим услышали, а что дальше делать, в реальной ситуации?... бежать в несуществующие бомбоубежища

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Гость

12:42:14 05-03-2025

Гость (11:56:51 05-03-2025) бежать в несуществующие бомбоубежища... если вы о них не знаете, не значит, что их не существует.

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Гость

16:10:25 05-03-2025

Гость (11:33:51 05-03-2025) Допустим услышали, а что дальше делать, в реальной ситуации?... в оповещении по тв и должны сказать, т.к. ситуации бывают разные. от прорыва дамбы гэс в убежище не спрячешься. другое дело, что мы понятия не имеем, что может тут вообще случиться.

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Гость

11:49:08 05-03-2025

Малотобольская. - ничего не было. прислушивался, ибо знал.

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Гость

12:01:53 05-03-2025

Слышно было в районе администрации. Для кого собственно всё и затевалось

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Гость

12:45:24 05-03-2025

Молодежная, 2 - не слышали. От слова "совсем"...

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Гость

16:06:06 05-03-2025

на марсе было чуток слышно с открытым окном. если б не знал о проверке - не услышал бы

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гость

16:11:25 05-03-2025

Поток, Сухова/Глушкова - было слышно.

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