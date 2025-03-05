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"Сохраняйте спокойствие". Утром 5 марта завоют сирены и громкоговорители

Проверка систем оповещения пройдет в 10:40 по всем городам и районным центрам Алтайского края

05 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com
Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае 5 марта в 10:40 пройдет проверка систем оповещения, напомнили в региональном МЧС.

В рамках проверки по всем городам и районным центрам края подадут сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Эфир трансляций на общероссийских теле- и радиоканалах сменится на сообщение "Техническая проверка". Смена эфира продлится не дольше минуты.

Как пояснили в ведомстве, цель проверки – отработать своевременное доведение экстренных сигналов и информации до населения в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

"Обращаемся к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановой технической проверкой", – подчеркнули в МЧС.

Алтайский край проверки

Комментарии 8

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Гость

07:33:33 05-03-2025

На это время уйду в лес.

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Гость

08:44:23 05-03-2025

Гость (07:33:33 05-03-2025) На это время уйду в лес.... Там и оставайся до следующей тренировки. Прояви чудеса выживания.

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Шинник

10:42:59 05-03-2025

ничего не слышал. ДокучаеГо
10:42

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Гость

11:24:11 05-03-2025

На Солнечной поляне ближе к Энтузиастов по всей видимости нет систем оповещения!Потому что слышно где-то далеко.А про Геодезическую и говорить нечего.

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Гость

11:46:04 05-03-2025

Шукшина.Даже с открытыми окнами ни-че-го и ни-ко-го не услышали!!! В прошлый раз тоже! Видимо,нашему району спасаться бесполезно .

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Гость

12:03:46 05-03-2025

И какую информацию довели этим истошным воем? Как по мне, это деньги на ветер пустили, ничего более.

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Гость

17:26:03 05-03-2025

Лазурный 1 и Лазурный 2 - Тишина.

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Ира

09:38:13 06-03-2025

В центре - ничего не слышала. Хотеть что-бы аппаратура 70-х годов работала - утопия. Новые устройства (установку которых пиарят ) со старыми не стыкуются. От проекта всей системы оповещени краевое ГО отказалась в одностороннем порядке (примерно как с развязкой на Зеиногорском) - лишь бы не работать.

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