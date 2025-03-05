"Сохраняйте спокойствие". Утром 5 марта завоют сирены и громкоговорители

Проверка систем оповещения пройдет в 10:40 по всем городам и районным центрам Алтайского края

05 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае 5 марта в 10:40 пройдет проверка систем оповещения, напомнили в региональном МЧС.

В рамках проверки по всем городам и районным центрам края подадут сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Эфир трансляций на общероссийских теле- и радиоканалах сменится на сообщение "Техническая проверка". Смена эфира продлится не дольше минуты.

Как пояснили в ведомстве, цель проверки – отработать своевременное доведение экстренных сигналов и информации до населения в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.