Тепло и солнечно. Синоптик рассказала, какая погода будет в Алтайском крае 1 мая
В регионе воздух максимально прогреется до +20 градусов
30 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Погода в Алтайском крае на Первомай обещает быть по-праздничному солнечной и теплой: осадков не ожидается, а воздух прогреется до +15...+20 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на 1 мая температура воздуха в регионе будут колебаться от -4 до +1 градуса, но местами столбики термометров покажут до +6. Минимальные отметки ожидаются в предгорьях. Днем будет ясно, воздух прогреется до +11...+16°С, в предгорьях – до +20°С. В Барнауле до 18 градусов тепла", – рассказала синоптик.
2 мая температура продолжит повышаться. Синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов.
08:41:09 30-04-2025
На фото
вообще-то всегда писали - Мир. Труд. Май.
Опять наверное доверились ИИ...!?
09:01:47 30-04-2025
Будет тепло. если стоять у мангала.
09:54:06 30-04-2025
граждане, дорогие-милые, постарайтесь не жечь траву, а?
11:19:26 30-04-2025
Musik (09:54:06 30-04-2025) граждане, дорогие-милые, постарайтесь не жечь траву, а?... Вот я не представляю, как можно случайно, будучи адекватным поджечь траву. Это можно сделать только намеренно, или же будучи невменяемым. Ни тот не другой вариант не подходит под обращение "граждане, дорогие-милые"
12:48:23 30-04-2025
Гость (11:19:26 30-04-2025) Вот я не представляю, как можно случайно, будучи адекватным ... можно.
бывает.
и засыпанный и залитый костер через 3 суток просыпается, и от битых бутылок трава загорается.
хватает чудес.
13:56:04 30-04-2025
Musik (12:48:23 30-04-2025) можно. бывает.и засыпанный и залитый костер через 3 ... Про 3 суток врать-то не надо. А битые бутылки на земле - это как раз следствие невменяемости.
12:38:55 30-04-2025
Вроде же вот только пугали чуть не снегом на майские)