Тепло и солнечно. Синоптик рассказала, какая погода будет в Алтайском крае 1 мая

В регионе воздух максимально прогреется до +20 градусов

30 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Первомай-2024 в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / Amic.ru

Погода в Алтайском крае на Первомай обещает быть по-праздничному солнечной и теплой: осадков не ожидается, а воздух прогреется до +15...+20 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 1 мая температура воздуха в регионе будут колебаться от -4 до +1 градуса, но местами столбики термометров покажут до +6. Минимальные отметки ожидаются в предгорьях. Днем будет ясно, воздух прогреется до +11...+16°С, в предгорьях – до +20°С. В Барнауле до 18 градусов тепла", – рассказала синоптик.

2 мая температура продолжит повышаться. Синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов.