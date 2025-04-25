Будут ли алтайские партии и профсоюзы устраивать митинги и шествия на Первомай в Барнауле?

В Барнауле на первомайский митинг выйдет только одна политическая партия

25 апреля 2025, 07:14, Антон Дегтярев

Первомайское шествие / Фото: amic.ru

Первое мая – день, в который часто активны политические партии, особенно социалистические. Их представители выходят на площади с флагами и транспарантами и поддерживают трудящихся. Но в 2025 году только одна политическая партия будут проводить митинг, зато состоится большое шествие профсоюзов. Подробнее – в материале amic.ru.

Что планируют профсоюзы?

В отличие от прошлого года, в 2025-м состоится шествие и митинг профсоюзов, рассказал amic.ru председатель краевого объединения профсоюзов Иван Панов. По его словам, колонна с 09:30 до 10:00 будет идти от Дома Союзов до площади Советов. Затем в 10 часов на площади Советов состоится праздничный митинг. Лозунг акции звучит так: "Доблестный труд – гарантия Победы".

Будут ли митинговать коммунисты?

Традиционно на Первомай акции устраивают коммунисты. КПРФ проведет митинг в сквере имени Германа Титова 1 мая в 11 утра. При этом в партии хотели пройти колонной от площади Октября до площади Советов, а также организовать митинг у памятника Ленину перед зданием правительства региона. Однако в шествии и в митинге в центре города мэрия коммунистам отказала из-за проведения легкоатлетической эстафеты на призы "Алтайской правды".

"Маршрут шествия и площадь Советов занята эстафетой, там будет регистрация участников соревнований, парад открытия и судебная коллегия. Поэтому мы проводим митинг в сквере имени Германа Титова", – пояснили amic.ru в КПРФ.

"Коммунисты России" пока никаких мероприятий не планируют, сообщил amic.ru глава алтайского отделения партии Сергей Матасов.

Первомайское шествие / Фото: amic.ru

А что остальные партии?

Партия "Единая Россия" (вместе с "Молодой гвардией ЕР") поучаствует в шествии профсоюзов, сообщили в пресс-службе партии.

Алтайское региональное отделение ЛДПР примет участие в торжественных мероприятиях, которые запланированы у стелы "Город трудовой доблести" в Нагорном парке Барнаула.

"Справедливая Россия – За правду" никаких мероприятий не запланировали, как и в партии "Новые люди". Однако последние проводят к первомайским праздникам несколько субботников.

"У нас отдельных мероприятий к Первомаю не планируется. Но партия активно участвует в разных субботниках, в акциях по уборке территории", – пояснил глава алтайского отделения партии Никита Федюнин.

Как в Барнауле отметят Первомай?

Пока полной программы празднования Первомая в Барнауле нет. Но известно, что 1 мая состоится традиционная эстафета газеты "Алтайская правда". В городе на Первомай может пройти и салют. Также праздничные мероприятия подготовят барнаульские парки.