Будут ли алтайские партии и профсоюзы устраивать митинги и шествия на Первомай в Барнауле?
В Барнауле на первомайский митинг выйдет только одна политическая партия
25 апреля 2025, 07:14, Антон Дегтярев
Первое мая – день, в который часто активны политические партии, особенно социалистические. Их представители выходят на площади с флагами и транспарантами и поддерживают трудящихся. Но в 2025 году только одна политическая партия будут проводить митинг, зато состоится большое шествие профсоюзов. Подробнее – в материале amic.ru.
Что планируют профсоюзы?
В отличие от прошлого года, в 2025-м состоится шествие и митинг профсоюзов, рассказал amic.ru председатель краевого объединения профсоюзов Иван Панов. По его словам, колонна с 09:30 до 10:00 будет идти от Дома Союзов до площади Советов. Затем в 10 часов на площади Советов состоится праздничный митинг. Лозунг акции звучит так: "Доблестный труд – гарантия Победы".
Будут ли митинговать коммунисты?
Традиционно на Первомай акции устраивают коммунисты. КПРФ проведет митинг в сквере имени Германа Титова 1 мая в 11 утра. При этом в партии хотели пройти колонной от площади Октября до площади Советов, а также организовать митинг у памятника Ленину перед зданием правительства региона. Однако в шествии и в митинге в центре города мэрия коммунистам отказала из-за проведения легкоатлетической эстафеты на призы "Алтайской правды".
"Маршрут шествия и площадь Советов занята эстафетой, там будет регистрация участников соревнований, парад открытия и судебная коллегия. Поэтому мы проводим митинг в сквере имени Германа Титова", – пояснили amic.ru в КПРФ.
"Коммунисты России" пока никаких мероприятий не планируют, сообщил amic.ru глава алтайского отделения партии Сергей Матасов.
А что остальные партии?
Партия "Единая Россия" (вместе с "Молодой гвардией ЕР") поучаствует в шествии профсоюзов, сообщили в пресс-службе партии.
Алтайское региональное отделение ЛДПР примет участие в торжественных мероприятиях, которые запланированы у стелы "Город трудовой доблести" в Нагорном парке Барнаула.
"Справедливая Россия – За правду" никаких мероприятий не запланировали, как и в партии "Новые люди". Однако последние проводят к первомайским праздникам несколько субботников.
"У нас отдельных мероприятий к Первомаю не планируется. Но партия активно участвует в разных субботниках, в акциях по уборке территории", – пояснил глава алтайского отделения партии Никита Федюнин.
Как в Барнауле отметят Первомай?
Пока полной программы празднования Первомая в Барнауле нет. Но известно, что 1 мая состоится традиционная эстафета газеты "Алтайская правда". В городе на Первомай может пройти и салют. Также праздничные мероприятия подготовят барнаульские парки.
07:56:48 25-04-2025
Первомай- это праздник трудящихся.
Ни одна из перечисленных патий к ним отношение не имеет.
08:00:06 25-04-2025
Чисто шоу, они даже не пытаются перекрыть это высокими целями
08:56:55 25-04-2025
Страна не пуганных идиотов...(Как с казал герой Абдулова в фильме "Гений")...Кто может объяснить, почему мы отдыхаем 4 дня на первомайские при полном отсутствии трудящихся с которыми можно выражать солидарность, но 7 Ноября не только не является выходным, но даже демонстрацию провести не дают? Второй вопрос к коммунистам...Как вы собираетесь отстаивать права трудящихся, если даже свои отстоять не можете? Что значит "не разрешили демонстрацию"? Пусть свои ЕдРозабеги устраивают в другом месте!!! КАК МОЖНО запретить мероприятие, которое собственно и является причиной четырех выходных? Ребят, вы так скоро в подполье начнете собираться на митинги...
16:53:41 25-04-2025
Постепенно проясняется какие партии за народ, а какие за олигархов. 1 мая - день солидарности, а не легкоатлетической эстафеты, которую раньше проводили 5 мая в день советской печати на призы Алтайской правды. Если город хочет проводить эстафеты - есть день физкультурника в августе, а 1 мая -это совершенно другой праздник. Или его вообще не надо праздновать, если даже программы его проведения в нашем городе нет.