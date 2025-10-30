Тепло, прощай. Алтайский край ждет резкое похолодание с мокрым снегом

2 ноября ночные температуры опустятся до +5 градусов

30 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края ждет резкая смена погоды в начале ноября. После аномально теплых дней с температурой до +18 градусов в регион придут дожди с мокрым снегом и похолодание до нулевых отметок.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, последний день октября и начало ноября подарят жителям края настоящее "бабье лето". В пятницу, 31 октября, столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а в субботу, 1 ноября, и вовсе достигнут рекордных +18 градусов.

С воскресенья, 2 ноября, регион ждет резкое похолодание. Ночные температуры опустятся до 0...+5 градусов, а дневные не превысят +10 градусов. Ожидаются дожди с мокрым снегом и усиление ветра до 24 м/с.

В Барнауле температурная картина будет схожей: от +15 градусов в субботу до +7 градусов в воскресенье.

Метеорологи рекомендуют горожанам не поддаваться обманчивому теплу первых дней ноября и подготовиться к настоящей осенней погоде с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром.