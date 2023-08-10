Тепловой удар. Изменения в мировом океане провоцируют аномальную жару на суше

Почему эксперты по климату уверены, что погодные сюрпризы не закончились?

10 августа 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожалуй, даже те, кто сомневался до недавнего времени в глобальном потеплении, летом 2023-го, говоря сетевым новоязом, стали что-то подозревать. Аномальная жара с духотой невольно заставили вспомнить слова великого поэта: "Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной..."

В общем, стало ясно: с климатом в мире что-то происходит. Пока рядовые граждане изнывают от жары и жалуются, ученые ведут ожесточенные споры об истоках климатических аномалий. О причинах необычайной жары и глобальных изменениях климата размышлял журналист amic.ru Андрей Магас. Заодно он вместе с экспертами порассуждал о том, как и почему недавние конспирологические теории становятся реальностью.

Температура стремится ввысь

Пока трудно делать прогнозы, но ученые не исключают, что с вероятностью до 80% 2023-й станет самым жарким годом за всю известную историю наблюдений, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на прогноз аналитиков исследовательской некоммерческой организации Berkeley Earth.

Эксперты Berkeley Earth сообщают, что к настоящему времени теплее всего (в плане погоды) человечеству было в промежутке с 2016-го по 2020-й, однако есть все признаки того, что 2023 год установит новый рекорд.

Специалисты Berkeley Earth констатируют, что из последних 23 лет 22 были самыми теплыми за весь период наблюдений за погодой. По их данным, антропогенное изменение климата вызывает опасные погодные явления, в их числе экстремальная жара в Северной Америке, Европе, Азии.

Портал ученых-климатологов World Weather Attribution сообщил , что в середине июля зафиксированы аномально высокие температуры в различных уголках планеты: +42,2 градуса по Цельсию в Неваде, +53,33 – в Долине Смерти. В некоторых регионах американского юга и Среднего Запада от жары скончались десятки человек.

По мнению ведущего научного сотрудника Berkeley Earth Роберта Роде, усиление жары в Северной Атлантике также может быть вызвано сокращением объемов веществ, которые обычно отражают солнечный свет от океана: пыли, сдуваемой с пустыни Сахара, и аэрозолей серы, образующихся при использовании судоходного топлива.

Как рассказал amic.ru старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов, необычайная жара в июне-июле 2023-го объясняется еще и природным феноменом Эль-Ниньо. Так называется температурное колебание в Тихом океане, вызывающее нагрев вод в экваториальной части гигантского водоема и рост температуры до 32,2 градуса Атлантического океана в районе американского штата Флорида.

Следует также напомнить: специалисты американского Национального центра экологического прогнозирования заявили, что 3 июля 2023 года был самый жаркий день на планете за весь период наблюдений. В этот день средняя температура в мире превысила 17 градусов по Цельсию. Это также связали с феноменом Эль-Ниньо.

Жара далеко не отступит

Профессор РАН, ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Елисеев выделил два аспекта наблюдаемых в настоящее время климатических аномалий.

"Первый состоит в том, что мы действительно наблюдаем изменение климата, его потепление. Если посмотреть данные измерений по метеостанциям, усредненные по всему глобусу, то потепление видно невооруженным глазом без какой-либо сложной техники – просто рисуется график, на котором это будет довольно заметно, даже с учетом неопределенности измерений", – пояснил он amic.ru.

Если же говорить о нынешнем сезоне, то общий тренд на потепление приводит к тому, что лето тоже становится жарче, продолжает Елисеев. И, соответственно, синоптическая (погодная) изменчивость, которая всегда присутствует, часто переходит через биологически чувствительный для человека порог.

Алексей Елисеев также указывает, что методически неверно с научной точки зрения говорить о связи летней жары 2023 года с глобальным потеплением.

"Однако, повторюсь, глобальное потепление способствует учащению волн жары", – подчеркивает он.

Ученые также отмечают, что повышение температуры воды в океанах меняет погоду на суше, вызывая в одних регионах мира тепловые волны, а в других – ураганы. Как заметил в интервью порталу Science Media Centre авторитетный зарубежный климатолог Ричард Аллан, более горячая атмосфера всасывает влагу и выбрасывает ее в другие точки планеты. Причем антициклоны, несущие тепловые волны, стали более интенсивными и продолжительными.

"В тех местах над континентами, где сохраняются застойные области высокого давления, воздух опускается и нагревается, растапливая облака. По этой причине интенсивное летнее солнце выжигает почвы, тем самым нагревая землю и воздух над ней, что задерживает тепловые волны дольше обычного", – заявил ученый.

Директор французского Института климата Роберт Вотар убежден, что причин тепловых волн в июле несколько, но все они обусловлены главным фактором – переменой климата на планете.

Разумеется, трудно прогнозировать развитие температурных процессов в дальнейшем. По словам Сергея Мухаметова, мы живем в эпоху межледниковья, потепление климата, с одной стороны, норма, с другой – антропогенный фактор сделал его более резким и гораздо более значительным.

"Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что следующее лето будет более жарким, но в целом тенденция повышения температуры воздуха сохранится", – уверен он.

Помимо потепления, на установление нового температурного рекорда влияние оказывает увеличение выбросов парниковых газов, считают эксперты Berkeley Earth. Они отмечают, что 2023 год таким образом продолжает тренд последних десятилетий. По мнению экспертов, единственный способ попытаться остановить потепление – резко сократить использование ископаемых видов топлива.

По словам Алексея Елисеева, причинами потепления могут быть как внешние изменения, антропогенного свойства, – выброс парниковых газов, так и собственные процессы климатической системы, заключающиеся в естественной изменчивости.

"Есть разные точки зрения, но исследователи часто сходятся на том, что наблюдаемое на протяжении последних десятилетий потепление – это эффект антропогенный и связан преимущественно с парниковыми газами", – замечает собеседник.

К настоящему моменту теория поглощения парниковых газов земным излучением настолько хорошо разработана, что отрицать парниковый антропогенный эффект могут только те, кто в школе уроки физики прогуливал, заметил Алексей Елисеев.

Все знали в КГБ?

Хотелось бы также напомнить об одном документе, который четверть века назад записали в разряд конспирологических. В 1998 году вышел скандально известный доклад доктора военных наук Евгения Смотрина под названием "Стихии и катастрофы – главная угроза планетарной и евразийской безопасности при входе в III тысячелетие н. э.". Этот доклад был тогда нещадно раскритикован (и критикуется до сих пор) как антинаучный и полный, скажем так, авторских фантазий. При том, что Смотрин еще в советский период трудился в исследовательском центре, связанном с КГБ, и после распада Союза влиятельные фигуры из российского руководства решили сохранить организацию.

В докладе указывается, что Земля вступила в период глобальной перестройки климата, вызванного "переходом земной оси через противоположную вершину спиральной элиптической траектории" и рядом космофизических факторов.

Автор доклада отмечает, что в этих условиях возможно общее потепление климата "в резкой деконцентрации атмосферного озона, общепланетарной эскалации стихийных катастрофических бедствий".

Стоит заметить, что Смотрин увязывает климатические перемены с биологическими и социальными: "... В обществе это ведет к психодисфункциям населения, к вспышкам эпидемий и гипернарастанию общего иммунодефицита населения планеты. Неизвестным заболеваниям и смертности..." Как тут не вспомнить птичьи, свиные гриппы, ковид и прочие эпидемии и пандемии.