Терапевты рассказали, нужно ли лечить насморк и когда стоит срочно обращаться к врачу

Определенной длительности у заболевания нет — у одних людей он проходит за три дня, а кому-то потребуется до 12 дней

07 сентября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Насморк – не самый страшный, но очень неприятный симптом различных заболеваний, в том числе ОРВИ, аллергии и других. Сколько в норме он должен длиться, стоит ли его по-особому лечить и что делать, если насморк не проходит, рассказали врачи "Секрету фирмы".

Нужно ли лечить насморк

Как рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев, в большинстве случаев лечить насморк не стоит. Однако определенной длительности у этого симптома нет – у одних людей он проходит за три дня, а кому-то для этого потребуется до 12 дней. В норме после острых респираторных заболеваний насморк с прозрачным отделяемым может сохраняться 2-4 недели.

При этом лекарственные препараты, которые есть у медиков сегодня, не оказывают никакого влияния на длительность болезни. Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова отметила, что с помощью препаратов можно лишь улучшить общее состояние пациента и сделать заболевание менее выраженным.

Главное при лечении насморка – создать атмосферу для восстановления слизистой носа. Кроме того, можно увлажнять слизистую специальными средствами.

Когда стоит сходить к врачу

Срочно обращаться к врачу стоит в том случае, если насморк сопровождается более серьезными симптомами. Среди них Лаврищев указал головную и лицевую боль, сильную заложенность носа, кровянистые или гнойные выделения. Также стоит пойти к терапевтам, если насморк не проходит в течение 3-5 дней или связан с возможной аллергией.

Также обращаться стоит и в тех случаях, если у пациента развилась зависимость от сосудосуживающих капель.

Как помочь себе при насморке

Как упоминалось выше, в первую очередь стоит создать комфортные условия дома. Врач-терапевт клиники "К+31" Наиля Абдрашитова рекомендует регулярно проветривать помещение, нормализовать влажность и температуру воздуха.

Также следует пить теплые жидкости, промывать нос солевым раствором. При сильной заложенности носа можно использовать сосудосуживающие средства, но не дольше 3–7 дней.