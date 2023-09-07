Терапевты рассказали, нужно ли лечить насморк и когда стоит срочно обращаться к врачу
Определенной длительности у заболевания нет — у одних людей он проходит за три дня, а кому-то потребуется до 12 дней
07 сентября 2023, 10:16, ИА Амител
Насморк – не самый страшный, но очень неприятный симптом различных заболеваний, в том числе ОРВИ, аллергии и других. Сколько в норме он должен длиться, стоит ли его по-особому лечить и что делать, если насморк не проходит, рассказали врачи "Секрету фирмы".
Нужно ли лечить насморк
Как рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев, в большинстве случаев лечить насморк не стоит. Однако определенной длительности у этого симптома нет – у одних людей он проходит за три дня, а кому-то для этого потребуется до 12 дней. В норме после острых респираторных заболеваний насморк с прозрачным отделяемым может сохраняться 2-4 недели.
При этом лекарственные препараты, которые есть у медиков сегодня, не оказывают никакого влияния на длительность болезни. Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова отметила, что с помощью препаратов можно лишь улучшить общее состояние пациента и сделать заболевание менее выраженным.
Главное при лечении насморка – создать атмосферу для восстановления слизистой носа. Кроме того, можно увлажнять слизистую специальными средствами.
Когда стоит сходить к врачу
Срочно обращаться к врачу стоит в том случае, если насморк сопровождается более серьезными симптомами. Среди них Лаврищев указал головную и лицевую боль, сильную заложенность носа, кровянистые или гнойные выделения. Также стоит пойти к терапевтам, если насморк не проходит в течение 3-5 дней или связан с возможной аллергией.
Также обращаться стоит и в тех случаях, если у пациента развилась зависимость от сосудосуживающих капель.
Как помочь себе при насморке
Как упоминалось выше, в первую очередь стоит создать комфортные условия дома. Врач-терапевт клиники "К+31" Наиля Абдрашитова рекомендует регулярно проветривать помещение, нормализовать влажность и температуру воздуха.
Также следует пить теплые жидкости, промывать нос солевым раствором. При сильной заложенности носа можно использовать сосудосуживающие средства, но не дольше 3–7 дней.
12:20:30 07-09-2023
Если простуду лечить, то она проходит всего за две недели! А если не лечить, то она проходит аж за 14 дней... :-) Большой привет БигФарме! И больше прибыли!
16:00:35 07-09-2023
Очередь к терапевту до 20 суток, это патологоанатомы. Терапевт 3 поликлиники даже направление выписать не может, нет знаний, кого может лечить (да и у них терапевт это слово женского рода - парадокс женщина терапевт, терапевтиха - если не умеет направление выписать и очередь 20 суток).
17:08:57 08-09-2023
Я прибегаю к каплям только в крайнем случае и оказывается это правильно