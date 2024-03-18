Общественники рассказали, какие нарушения были на выборах президента на Алтае

По словам наблюдателя Алексея Чеснокова, на выборах было все по-честному

18 марта 2024, 14:05, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Центр общественного наблюдения за президентскими выборами Алтайского края не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента России, которые прошли с 15 по 17 марта. Об этом журналистам рассказал глава Центра общественного наблюдения Алексей Чесноков.

По словам общественника, в первый день голосования на президентских выборах в социальных сетях некоторые пользователи утверждали, что работодатели просили их проголосовать электронно на сайте "Госуслуги". При этом ставить галочку за какого-то конкретного кандидата от них не требовали. Алексей Чесноков на это заявил, что ни одной жалобы по поводу принуждения граждан к электронному голосованию не поступило. Люди с такими вопросами не обращались, а для регистрации факта нарушения необходимо, чтобы человек обратился в Центр наблюдения.

При этом несколько незначительных нарушений общественные наблюдатели зафиксировали. Среди них – незаконная агитация в социальных сетях. Таких случаев выявили 22. Кроме того, на нескольких избирательных участках во время голосования не убрали портреты президента Владимира Путина. Однако эти инциденты никак не повлияли на ход голосования.

Самый резонансный инцидент произошел в Барнауле на избирательном участке № 162 на ул. Юрина, 203. Там женщина попыталась порвать книгу избирателей. Инцидент произошел в последний день голосования, 17 марта. Алексей Чесноков рассказал, что гражданка пыталась руками порвать "документы, связанные с реализацией прав граждан", и посмотреть данные других избирателей. Испортить журналы ей не удалось, но попытка нарушения режима персональных данных была зафиксирована. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

"Можно сказать, что это самый серьезный инцидент. В целом выборы прошли спокойно", – отметил общественник.

Алексей Чесноков заявил, что нынешние выборы президента страны стали одними из самых прозрачных в истории. По сравнению с прошлыми голосованиями количество наблюдателей на участках выросло в два раза. Причем не только от Общественной палаты края, но и от оппозиционных партий.

"В 2021 году инцидентов, которые мы исследовали, было в 15 раз больше. В этом году наша работа была ориентирована на профилактику правонарушений. Если нарушения устранялись – мы фиксировали этот факт и не обращались в правоохранительные органы. Выборы прошли честно, справедливо и эффективно", – пояснил Алексей Чесноков.

По его словам, за время трехдневного голосования Центр общественного наблюдения посетили представители всех политических партий.

Отметим, что по итогам обработки 98% бюллетеней за главу государства проголосовали 87,34% избирателей. В Алтайском крае президент смог заручиться поддержкой почти 900 тысяч человек, или 84,88% тех, кто принял участие в голосовании. Это рекордный показатель по количеству поддержавших президента за всю историю выборов.