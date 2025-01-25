TikTok перестал работать в России
О неполадках сообщают в том числе жители Алтайского края
25 января 2025, 16:31, ИА Амител
Фото: Solen Feyissa / unsplash.com
Неполадки произошли в работе TikTok 25 января. В соцсети нельзя авторизоваться, а ролики и комментарии не загружаются.
По данным "Сбой.рф", пользователи начали массово сообщать о проблемах около 9 утра мск. Жалуются в том числе жители Алтайского края.
В TikTok пока не комментировали ситуацию.
24 января в работе Рунета произошел сбой: проблемы наблюдались у операторов связи, плохо работали мессенджеры и стриминги, а сайты крупных отечественных компаний не открывались.
Подобная проблема наблюдалась в России 14-го числа.
16:36:25 25-01-2025
Горе то какое😱😎🤣🤣🤣
16:41:44 25-01-2025
единственное что в тиктоке для меня было хорошего - это видео рецептов еды.
все остальное это дичь, конечно.
дорвавшиеся бабенки, с кривляниями под музыку, в которых все вокруг сисек и писек вертится.
подредактированная бахатая жизнь, и откровенно идиотские опусы про гендерные отношения.
ну котики еще прикольно, да.
тикток - это просто срез общество, а он такое так что на зеркало пенять особо смысла нет
16:50:22 25-01-2025
На момент написания, на ПК всё работает !!!
21:21:53 25-01-2025
Шинник (16:50:22 25-01-2025) На момент написания, на ПК всё работает !!!... получилось только продлить огнек.а так там старые вимдосы
16:54:16 25-01-2025
Полдня уже не фурычит... Сперва Ютюб сейчас Тикток... Подозрительно... 🤥
00:25:31 26-01-2025
Бдыщ (16:54:16 25-01-2025) Полдня уже не фурычит... Сперва Ютюб сейчас Тикток... Подозр... а зачем вы полдня за этим наблюдаете?
18:10:56 25-01-2025
И кто это сделал?
18:59:16 25-01-2025
Пришла беда, откуда не ждали!
20:25:28 25-01-2025
Гость (18:59:16 25-01-2025) Пришла беда, откуда не ждали! ... Пришла беда - отворяй ворота!
19:29:22 25-01-2025
Часто стал интернет сыпаться... Неспроста это... Банковские вклады в случае отказа фиг че сделаешь и тютю денежки. Не докажешь что они у тебя были. Никакого документа типа сберунижки то нету... Надо деньги забрать из банка. Дома под подушкой целее будут
21:44:06 25-01-2025
Коля (19:29:22 25-01-2025) Часто стал интернет сыпаться... Неспроста это... Банковские ... Под подушкой их инфляция съест, так что с носом всяко останешься!
09:52:04 26-01-2025
Гость (21:44:06 25-01-2025) Под подушкой их инфляция съест, так что с носом всяко остане... А так оставлять , и нос съедят и половину лица. Хе-хе
20:22:08 25-01-2025
Да леший с этим TikTokом: потребность №1 - Ютуб, без которого интернет подобен стал инвалиду! Ау, инквизиторы, не бесите народ: разблокируйте лучший в мире видеохостинг!
21:46:55 25-01-2025
Гость (20:22:08 25-01-2025) Да леший с этим TikTokом: потребность №1 - Ютуб, без которог... вообще не заметил потерю
18:37:56 26-01-2025
Гость (20:22:08 25-01-2025) Да леший с этим TikTokом: потребность №1 - Ютуб, без которог... потребности у всех разные. мне бы хоть работать возможность осталась. я на удаленке, когда связи совсем нет - печально. надоест работодателю такой кардабалет - могут и уволить. тоже придется переезжать ближе к работодателю - в другой регион.
21:45:40 25-01-2025
мегафон сегодня вообще жестко тупит.
23:45:18 25-01-2025
у меня по прежнему все работает, я не пойму о каких сбоях все пишут и зачем
00:05:23 26-01-2025
Правда всеравно справдится...
10:01:25 27-01-2025
он нам нафиг и не нужон был этот ваш тикток!