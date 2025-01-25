НОВОСТИОбщество

TikTok перестал работать в России

О неполадках сообщают в том числе жители Алтайского края

25 января 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Solen Feyissa / unsplash.com
Фото: Solen Feyissa / unsplash.com

Неполадки произошли в работе TikTok 25 января. В соцсети нельзя авторизоваться, а ролики и комментарии не загружаются. 

По данным "Сбой.рф", пользователи начали массово сообщать о проблемах около 9 утра мск. Жалуются в том числе жители Алтайского края.

В TikTok пока не комментировали ситуацию.

24 января в работе Рунета произошел сбой: проблемы наблюдались у операторов связи, плохо работали мессенджеры и стриминги, а сайты крупных отечественных компаний не открывались. 

Подобная проблема наблюдалась в России 14-го числа.

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Комментарии 19

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Сергей

16:36:25 25-01-2025

Горе то какое😱😎🤣🤣🤣

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Гость

16:41:44 25-01-2025

единственное что в тиктоке для меня было хорошего - это видео рецептов еды.
все остальное это дичь, конечно.
дорвавшиеся бабенки, с кривляниями под музыку, в которых все вокруг сисек и писек вертится.
подредактированная бахатая жизнь, и откровенно идиотские опусы про гендерные отношения.
ну котики еще прикольно, да.
тикток - это просто срез общество, а он такое так что на зеркало пенять особо смысла нет

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Шинник

16:50:22 25-01-2025

На момент написания, на ПК всё работает !!!

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Гость

21:21:53 25-01-2025

Шинник (16:50:22 25-01-2025) На момент написания, на ПК всё работает !!!... получилось только продлить огнек.а так там старые вимдосы

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Бдыщ

16:54:16 25-01-2025

Полдня уже не фурычит... Сперва Ютюб сейчас Тикток... Подозрительно... 🤥

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Элен без ребят

00:25:31 26-01-2025

Бдыщ (16:54:16 25-01-2025) Полдня уже не фурычит... Сперва Ютюб сейчас Тикток... Подозр... а зачем вы полдня за этим наблюдаете?

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Musik

18:10:56 25-01-2025

И кто это сделал?

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Гость

18:59:16 25-01-2025

Пришла беда, откуда не ждали!

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Гость

20:25:28 25-01-2025

Гость (18:59:16 25-01-2025) Пришла беда, откуда не ждали! ... Пришла беда - отворяй ворота!

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Коля

19:29:22 25-01-2025

Часто стал интернет сыпаться... Неспроста это... Банковские вклады в случае отказа фиг че сделаешь и тютю денежки. Не докажешь что они у тебя были. Никакого документа типа сберунижки то нету... Надо деньги забрать из банка. Дома под подушкой целее будут

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Гость

21:44:06 25-01-2025

Коля (19:29:22 25-01-2025) Часто стал интернет сыпаться... Неспроста это... Банковские ... Под подушкой их инфляция съест, так что с носом всяко останешься!

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Бартоломео

09:52:04 26-01-2025

Гость (21:44:06 25-01-2025) Под подушкой их инфляция съест, так что с носом всяко остане... А так оставлять , и нос съедят и половину лица. Хе-хе

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Гость

20:22:08 25-01-2025

Да леший с этим TikTokом: потребность №1 - Ютуб, без которого интернет подобен стал инвалиду! Ау, инквизиторы, не бесите народ: разблокируйте лучший в мире видеохостинг!

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Гость

21:46:55 25-01-2025

Гость (20:22:08 25-01-2025) Да леший с этим TikTokом: потребность №1 - Ютуб, без которог... вообще не заметил потерю

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Гость

18:37:56 26-01-2025

Гость (20:22:08 25-01-2025) Да леший с этим TikTokом: потребность №1 - Ютуб, без которог... потребности у всех разные. мне бы хоть работать возможность осталась. я на удаленке, когда связи совсем нет - печально. надоест работодателю такой кардабалет - могут и уволить. тоже придется переезжать ближе к работодателю - в другой регион.

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Гость

21:45:40 25-01-2025

мегафон сегодня вообще жестко тупит.

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Гость

23:45:18 25-01-2025

у меня по прежнему все работает, я не пойму о каких сбоях все пишут и зачем

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Гость

00:05:23 26-01-2025

Правда всеравно справдится...

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гость

10:01:25 27-01-2025

он нам нафиг и не нужон был этот ваш тикток!

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