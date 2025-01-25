TikTok перестал работать в России

О неполадках сообщают в том числе жители Алтайского края

25 января 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Solen Feyissa / unsplash.com

Неполадки произошли в работе TikTok 25 января. В соцсети нельзя авторизоваться, а ролики и комментарии не загружаются.

По данным "Сбой.рф", пользователи начали массово сообщать о проблемах около 9 утра мск. Жалуются в том числе жители Алтайского края.

В TikTok пока не комментировали ситуацию.

24 января в работе Рунета произошел сбой: проблемы наблюдались у операторов связи, плохо работали мессенджеры и стриминги, а сайты крупных отечественных компаний не открывались.

Подобная проблема наблюдалась в России 14-го числа.