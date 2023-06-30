Tinder завершил работу в России. Можно ли зайти в приложение после 30 июня 2023 года?
О том, что сервис для знакомств отключат в нашей стране, компания сообщила заранее
30 июня 2023, 13:14, ИА Амител
Фото: Google Play
Tinder завершает работу в России. Об этом компания-владелец популярного приложения объявила еще месяц назад. В сообщении говорилось, что после 30 июня доступ к сервису на территории нашей страны будет закрыт. Тем временем 30 июня уже наступило.
Поэтому разбираемся, работает ли Tinder в России после этой даты, можно ли зайти в приложение и что делать, если у вас была оплаченная подписка.
1
Почему Tinder уходит из России?
Это решение компании Match Group, которая владеет Tinder. О прекращении работы в России организация объявила еще в мае. В частности, говорилось, что доступ к Tinder будет закрыт с 30 июня 2023 года.
2
30 июня уже наступило. Работает ли Tinder в России?
Формально нет. По крайней мере, у корреспондента amic.ru войти в приложение не получается. При попытке подключиться сервис выдает ошибку. Так что зайти в свою анкету невозможно.
3
Можно ли зайти в приложение Tinder в России?
Да, но только через VPN. Если использовать этот способ, то приложение работает, как ни в чем не бывало. Если у вас уже есть анкета, через VPN доступны и диалоги, и уже созданные пары. Можно также листать анкеты и свайпать. В общем, все работает.
4
Можно ли будет создавать пары и общаться в Tinder после закрытия?
Как приложение будет работать в дальнейшем, пока неизвестно: прошло слишком мало времени. Тем более что сервис постоянно обновляется. Можно ли будет в дальнейшем (даже через VPN) скачать актуальную версию, непонятно.
5
Можно ли зарегистрироваться в Tinder по российскому номеру телефона?
А вот это, судя по всему, теперь сделать не получится. Пользователи пишут, что создать анкету в Tinder через российский номер телефона больше нельзя.
Кроме того, приложение недоступно в Google Play и Apple Store. Так что если "Тиндера" у вас нет, легально скачать его не получится.
6
Что делать, если у меня были оплачены подписки в Tinder?
Если вы купили подписку, которая, по идее, должна действовать и после 30 июня, можно запросить возврат средств. Такой вариант предложила сама компания. Инструкция, как вернуть деньги, здесь.
7
Не хочу мучиться с VPN. Чем заменить Tinder?
Аналогичные приложения, где тоже можно знакомиться с людьми из своего города, продолжат работу в России. Amic.ru даже собрал топ-5 самых популярных подобных сервисов.
13:43:34 30-06-2023
Жалко… Сын недавно женился, познакомились на Тиндере. Такая пара классная! Красивые, умные…
14:45:59 30-06-2023
Елена (13:43:34 30-06-2023) Жалко… Сын недавно женился, познакомились на Тиндере. Такая ... В смысле жалко? Он же женился уже. Или чего? Следующую жену искать?
14:17:04 30-06-2023
Да плювать мне на ваш тюндер.Главное-это победа России На остальное плювать...
14:25:26 30-06-2023
Так почему же уходит? Ответа на этот вопрос нет, хотя он (вопрос) сформулирован под номером 1 ))
14:27:56 30-06-2023
девушкам легкого поведения будет тяжеловато)))
14:33:16 30-06-2023
Гость (14:27:56 30-06-2023) девушкам легкого поведения будет тяжеловато)))... юношам и старше ищущих сексуальных утех будет тяжеловато )))
14:40:13 30-06-2023
Гость (14:27:56 30-06-2023) девушкам легкого поведения будет тяжеловато)))... А не лëгкого,ещё тяжелее!
00:42:01 01-07-2023
пользуюсь сайтом loveplanet и это проверенная альтернатива закрытому Тиндеру