О том, что сервис для знакомств отключат в нашей стране, компания сообщила заранее

30 июня 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: Google Play

Tinder завершает работу в России. Об этом компания-владелец популярного приложения объявила еще месяц назад. В сообщении говорилось, что после 30 июня доступ к сервису на территории нашей страны будет закрыт. Тем временем 30 июня уже наступило.

Поэтому разбираемся, работает ли Tinder в России после этой даты, можно ли зайти в приложение и что делать, если у вас была оплаченная подписка.

1 Почему Tinder уходит из России? Это решение компании Match Group, которая владеет Tinder. О прекращении работы в России организация объявила еще в мае. В частности, говорилось, что доступ к Tinder будет закрыт с 30 июня 2023 года.

2 30 июня уже наступило. Работает ли Tinder в России? Формально нет. По крайней мере, у корреспондента amic.ru войти в приложение не получается. При попытке подключиться сервис выдает ошибку. Так что зайти в свою анкету невозможно.

3 Можно ли зайти в приложение Tinder в России? Да, но только через VPN. Если использовать этот способ, то приложение работает, как ни в чем не бывало. Если у вас уже есть анкета, через VPN доступны и диалоги, и уже созданные пары. Можно также листать анкеты и свайпать. В общем, все работает.

4 Можно ли будет создавать пары и общаться в Tinder после закрытия? Как приложение будет работать в дальнейшем, пока неизвестно: прошло слишком мало времени. Тем более что сервис постоянно обновляется. Можно ли будет в дальнейшем (даже через VPN) скачать актуальную версию, непонятно.

5 Можно ли зарегистрироваться в Tinder по российскому номеру телефона? А вот это, судя по всему, теперь сделать не получится. Пользователи пишут, что создать анкету в Tinder через российский номер телефона больше нельзя. Кроме того, приложение недоступно в Google Play и Apple Store. Так что если "Тиндера" у вас нет, легально скачать его не получится.

6 Что делать, если у меня были оплачены подписки в Tinder? Если вы купили подписку, которая, по идее, должна действовать и после 30 июня, можно запросить возврат средств. Такой вариант предложила сама компания. Инструкция, как вернуть деньги, здесь