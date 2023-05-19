"Идеально для работающих людей". Барнаульцы о том, почему уход Tinder — это грустно

Одни нашли в приложении хороших друзей, другие — настоящую любовь, а третьи обзавелись смешными историями

19 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Tinder уходит из России. С 30 июня самое популярное приложение для знакомств перестанет работать в нашей стране. Теперь в Сети активно обсуждают, чем придётся заменить привычный сервис. Но многие, кто активно им пользовался, уверены – лучше "Тиндера" ничего нет. Это признают даже те, кто скептически относится к приложениям для знакомств.

О том, почему уход Tinder из России – это совсем не весело, amic.ru рассказали барнаульцы, которые с помощью него знакомились, ходили на свидания и даже заводили отношения.

"Идеально для социофобов и людей с плотным графиком"

У "Тиндера", как и у других приложений для знакомств, есть как сторонники, так и противники. Например, жительница Барнаула Татьяна ещё в 2022 году рассказывала amic.ru, что терпеть не может подобные сервисы: "никакой романтики". Теперь же, когда Tinder уходит, девушка признаёт: в приложении было "не так уж и плохо".

"Конечно, живые знакомства намного лучше и интереснее, я по-прежнему так считаю. В этом есть интрига и романтика. Но проблема в том, что тебе негде знакомиться, если ты всё время на работе. Тем более что более-менее адекватные мужчины сегодня тоже все в приложениях сидят. Боюсь, если "Тиндера" не будет, я вообще на свидания ходить перестану", – опасается Татьяна.С недоверием к идее найти любовь в "Тиндере" относится и 36-летний Максим. Но и он подчёркивает: у сервиса были несомненные плюсы. Да и отношения, которые начались со знакомства в приложении, у мужчины были.

"Я про себя точно знаю, что в приложениях уже не стану искать своего человека. Предпочитаю больше в компаниях знакомиться: так больше понимания, что за человек перед тобой. Но это я. На самом деле "Тиндер" хорош, если хватает терпения переписываться. Если не любовь найти, то можно хотя бы встретиться с кем-то интересным и пообщаться", – считает барнаулец.Он добавляет: конечно, можно общаться и в соцсетях. Но преимущество специальных сервисов в том, что люди там изначально настроены на знакомство.

26-летняя Анастасия с этим согласна. В "Тиндере" она познакомилась с парнем, с которым встречается уже почти два года. Девушка подчёркивает: всегда советует своим одиноким подругам завести анкету.

"Мне, конечно, "Тиндер" уже не нужен, но я всё равно взгрустнула, узнав про уход. На мой взгляд, для людей с плотным графиком или для социофобов это просто идеальная платформа. Люди там открыты к общению, поэтому знакомиться проще. И по себе знаю, что там можно найти человека для крепких отношений", – рассказывает девушка.

"Всегда сразу понятно, с какой целью там мужик сидит"

Многие ругают "Тиндер" за то, что если там и можно что-то найти, то исключительно интим. Таким мнением с amic.ru поделились многие собеседники. Причём в таком умысле чаще всего девушки подозревают парней.

Но Анастасия убеждена: так считают лишь те, кто сам не готов "нормально" общаться.

"Я никогда не относилась к "Тиндеру" как к месту, где ищут какие-то одноразовые связи. В целом почти всегда понятно, с какой целью мужик там сидит. И если тебе это не близко, можно просто не общаться. У меня почти все более или менее адекватные знакомства перерастали либо в отношения, либо в хорошую дружбу. Там действительно есть хорошие люди, которым нужно интересное общение. Вопрос, готов ли ты этих людей дождаться", – рассуждает девушка.Тем не менее риск, что первое свидание обернётся провалом, всё равно велик, признаёт Анастасия.

"Была история, что я познакомилась с альфонсом, который пытался развести меня на деньги. Слава Богу, хватило ума не вестись на его слезливые истории. А однажды договорились с парнем погулять. На улице было где-то +5, а он пришёл в шортах и рубашке. При этом зайти куда-нибудь посидеть он отказывался. Хотелось поскорее всё это закончить, чтобы он не мёрз", – смеётся девушка.

28-летняя мастер ногтевого сервиса Юлия даже завела Telegram-канал, где выкладывает смешные анкеты парней, а также делится забавными историями со свиданий. По её словам, даже если по общению мужчина кажется "нормальным", это не гарантирует удачное свидание.

"Попался мне однажды парень, и с юмором вроде, и общался адекватно. Особенно мне понравилось, что он ко мне на ноготочки записался. Решили, что во время сеанса и поболтаем. В процессе общения быстро выяснилось, что он женат. И всё время, что я делала маникюр, он рассказывал мне про трудности с женой. Очень "интересно", конечно. Ну хоть деньги заработала", – рассказывает девушка.Но ни странные анкеты, ни неудачный опыт свиданий Юлию не пугают. По её словам, с "Тиндером" одиноким людям в любом случае живётся веселее, чем без него.

Кстати, совсем недавно amic.ru публиковал истории барнаульцев о самых смешных и грустных свиданиях.

При этом барнаульцы, которые пользуются Tinder, отмечают: искать там вторую половинку вовсе необязательно. Многие используют платформу, чтобы завести друзей. А корреспондент amic.ru неоднократно знакомился с людьми, с которыми плодотворно сотрудничал по работе.

"Удобнее ничего нет"

Конечно, Tinder – далеко не единственное приложение для знакомств. У сервиса есть много как зарубежных, так и отечественных аналогов. Amic.ru даже собрал топ-5 платформ, которые в теории могут стать достойной заменой "Тиндеру".

Но барнаульцы, с которыми пообщался корреспондент amic.ru, относятся ко всем аналогам скептически. 27-летний Кирилл, по его словам, попробовал уже все возможные сервисы и теперь убеждён: лучше Tinder нет ничего.

"Мне было любопытно, что там в других сервисах. Но всё это – жалкие пародии. Как правило, всё предельно упрощено, чтобы каждый чайник разобрался. Но в этом и минус: качество общения страдает. Все только и делают, что пишут друг другу: "Привет, как дела?" Всё-таки в "Тиндере", как по мне, повыше порог входа, от того и люди интереснее", – делится барнаулец.

Анастасия с этим согласна. По её словам, контингент в Tinder более "адекватный", чем в других приложениях знакомств. Кроме того, по словам девушки, это просто самое удобное приложение.

"Самая прекрасная платформа, на мой взгляд. Особенно круто то, что написать тебе может только тот, с кем совпала симпатия. А это значит, что тебе не напишет кто-то "левый", от которого потом не знаешь, как отделаться. Для меня это главный плюс", – рассказывает Анастасия.Впрочем, несмотря на недовольство, собеседники amic.ru признают: за неимением других вариантов будут пользоваться аналогами. "Надо же хоть как-то знакомиться, в конце концов", – сетует "противница" онлайн-знакомств Татьяна.

Подробнее о том, чем живёт барнаульский "Тиндер" и реально ли встретить там свою любовь, читайте в материале amic.ru.