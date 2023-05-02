Amic.ru вспомнил топ-5 отечественных аналогов Tinder

02 мая 2023, 21:55, ИА Амител

Влюбленные/ Фото: unsplash.com

Самый популярный сервис онлайн-знакомств Tinder объявил об уходе из России, сообщила в своём отчёте компания-владелец Tinder – Match Group. Ещё в 2022 году РФ покинуло и аналогичное приложение Badoo. Однако любителям интернет-знакомств вряд ли стоит расстраиваться, ведь несколько аналогов Tinder в России есть. Эти сервисы отечественные и уж точно из России никуда не денутся. Amic.ru выделил среди них топ-5 самых востребованных.

1) Mamba

Пожалуй, самое известное отечественное приложение для знакомств – это "Мамба", которое основано ещё в далёком 2003 году. Работает оно по тому же принципу, что и "Тиндер", – вам предлагают анкеты, и можно смахивать их влево (если не нравится) или вправо (если нравится). Если два человека смахнули вправо, у них образуется пара.

Как и в "Тиндере", основные функции бесплатные. Можно купить себе VIP-статус, который позволит снять ограничение на количество лайков в день, ставить "суперлайки", видеть, кому уже понравилась твоя анкета, и так далее.

Mamba/ Фото: lovereport.ru

2) "Леонардо Дайвинчик"

Среди подростков сейчас популярен "Дайвинчик". Это бот в ВК и в Телеграме, который предлагает вам анкеты людей в личных сообщениях. Можно поставить "выпавшему" пользователю лайк, написать ему сообщение или отвергнуть его. Если люди лайкнули друг друга, то им придут ссылки на аккаунты друг друга.

Функционал у "Дайвинчика" ограничен, нельзя выбирать ни возраст, ни расстояние до девушки. Однако для того чтобы им пользоваться, не нужно нигде регистрироваться и ничего устанавливать – бот можно в любой момент подключить или отключить.

Дайвинчик / Фото: pikabu.ru

3) "VK Знакомства"

Среди множества разных сервисов от компании VK есть и "ВК Знакомства". Пользоваться ими можно прямиком в ВК во вкладке "Сервисы". Всё работает по тому же принципу, что и "Тиндер". Можно либо лайкать анкеты, либо нет. Кроме того, в сервисе можно искать людей с похожими музыкальными вкусами.

Базовые функции здесь – бесплатные. За деньги можно ставить "суперлайк" и купить премиум-подписку. Она позволит видеть имена тех, кто вас "лайкнул", возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и отправлять пять "суперлайков" в день. Впрочем, всё почти как в "Тиндере".

ВК Знакомства/ Фото: Пресс-служба ВКонтакте

4) Tabor

Другой популярный сервис для онлайн-знакомств – Tabor. Он рассчитан на взрослую аудиторию. Здесь есть даже аналог ленты новостей – как в социальных сетях. Функции "свайпов" здесь нет. Можно просто просматривать анкеты, искать их по геолокации, возрасту, фотографиям и по тегам. Сайт Tabor выглядит устаревшим и напоминает сайты знакомств из "нулевых", однако приложение популярно – в Google Play оно находится на втором месте среди приложений знакомств после "Тиндера" и опережает даже "Мамбу".

Tabor/ Фото: trashbox.ru

5) Beboo

Название российского сервиса Beboo похоже на Badoo, но это совсем разные приложения. Здесь тоже нет той же технологии "свайпов", как в "Тиндере", Badoo или Mamba. Как и на типичном сайте знакомств, здесь можно просматривать анкеты, отправлять симпатии, сразу видеть, кто тебя "лайкнул" и переписываться с людьми.

Сайт Beboo/ Фото: irecommend.ru