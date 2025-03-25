Точный бросок барнаульского хоккеиста помог его команде выиграть матч чемпионата НХЛ

На счету Кирилла Марченко теперь 63 очка в 67 играх чемпионата

25 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол в гостевой игре против "Нью-Йорк Айлендерс". Матч прошел ночью 25 марта по алтайскому времени.

Спортсмен из Барнаула отличился за семь минут до окончания третьего периода, когда "жакеты" уступали – 2:3. В итоге основное время матча и овертайм не выявили сильнейшего – 3:3, а в серии буллитов точнее стали хоккеисты "Коламбуса" – 4:3.

Для Марченко шайба, заброшенная в ворота "Айлендерс", стала 26-й в текущем чемпионате НХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист является лучшим снайпером команды и вторым в "Коламбусе" по системе гол плюс пас. На его счету теперь 63 (26+37) очка в 67 играх чемпионата.

Марченко родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. Последние несколько лет играет за "Коламбус".

В марте хоккеисты "Динамо-Алтая" завершили сезон победой на выезде. Финальный матч регулярного чемпионата ВХЛ против "Южного Урала" из Орска закончился со счетом 2:1 в пользу барнаульцев.