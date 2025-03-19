Хоккеисты "Динамо-Алтая" завершили сезон победой на выезде
Заключительный матч регулярного чемпионата ВХЛ завершился с результатом 2:1
19 марта 2025, 00:03, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" завершили сезон победой на выезде. Заключительный матч регулярного чемпионата ВХЛ против "Южного Урала" из Орска состоялся 18 марта и завершился с результатом 2:1 в пользу барнаульцев.
Счет на исходе второго периода открыл нападающий динамовцев Александр Когалев. На пятой минуте заключительной двадцатиминутки хозяева льда восстановили равновесие – 1:1. Но незадолго до финальной сирены Александр Ремов установил окончательный победный для барнаульцев счет – 2:1.
Таким образом команда Дмитрия Пархоменко завершила первый этап чемпионата на восемнадцатой строке из тридцати трех и не вышла в плей-офф турнира. Для этого динамовцам требовалось занять место не ниже шестнадцатого.
17:43:40 19-03-2025
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