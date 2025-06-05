Российские банки начали интеграцию с новым мессенджером Max

На платформе также есть платежный сервис, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник, сервисы уведомлений и организации путешествий

05 июня 2025, 16:10, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В России стартовала интеграция финансовых услуг в новый отечественный мессенджер Max ("Макс"). На совещании правительства 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту Владимиру Путину о создании этой платформы и ее возможностях.

"Государственные и финансовые услуги должны быть интегрированы в платформу российского мессенджера", – сказал Путин.

Он подчеркнул необходимость поддержания и развития интернета в стране, отметив, что это основа для функционирования национальных цифровых платформ.

Мессенджер Max представляет собой универсальную платформу с встроенными технологиями искусственного интеллекта, которая позволяет интегрировать государственные и банковские услуги. Например, клиенты банков смогут оплачивать покупки, переводить средства и совершать другие финансовые операции прямо в мессенджере. В доступном функционале – просмотр баланса, история операций, переводы, оплата счетов, подключение банковских продуктов, выбор категорий кешбэка и настройка уведомлений.

Одним из первых свой цифровой банк на платформе запустил ВТБ. Другие банки, скорее всего, тоже в ближайшее время выйдут на платформу.

"Появление российского мессенджера с банковскими сервисами можно сравнить с созданием современного дома, где все необходимое под одной крышей", – отметила первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Ключевая цель платформы – дать удобный и безопасный доступ к широкому спектру услуг в рамках отечественной цифровой среды. В дальнейшем планируется расширение функционала, включая интеграцию других банковских и государственных сервисов. В результате платформа Max может стать важным инструментом для использования на национальном уровне, обеспечивая жителей России необходимыми цифровыми услугами в удобном и защищенном формате.