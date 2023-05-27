Томенко: Алтайский край планирует увеличить экспорт муки на 70%
По словам губернатора, регион производит больше всех муки в стране
27 мая 2023, 12:59, ИА Амител
Аграрии Алтайского края в 2023 году намерены увеличить экспорт муки более чем на 70%, с 45 до 78 тысяч тонн. Об этом ТАСС сообщил губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению сельское хозяйство Виктор Томенко.
"С ноября 2022 года на отправку муки железной дорогой из регионов Сибири в направлении Дальнего Востока для поставки через порты на экспорт введены льготные тарифы. Мы в 2022 году по таким тарифам поставили 45 тысяч тонн, в 2023 году планируем 78 тысяч тонн, в пределах лимитов", – сказал политик.
По его словам, алтайские аграрии могли бы отправить и намного больше планового показателя, поскольку регион производит больше всех муки в стране – 1 млн тонн. "Но если, вывозя зерно, ты можешь получить компенсацию транспортных расходов, то мука, учитывая нашу географию, по рыночным тарифам становится сразу неконкурентоспособной", – пояснил Томенко.
Он подчеркнул, что комиссия прорабатывает вопрос распространения льгот на мукомольную продукцию, чтобы можно было вести её не только на Дальний Восток, но и во все другие регионы России.
Ранее Виктор Томенко заявил, что Алтайский край со временем накормит всю Россию.
16:28:05 27-05-2023
Мука это хорошо, но рынку необходимы продукты глубокого передела, макаронные изделия, кондитерка, аминокислоты и т.д., региону и переработчикам это продукция с высокодобавленной стоимостью, рентабельностью и маржинальностью! Регион, может выйти на производственную кооперацию!
16:36:58 27-05-2023
Лучше бы оставили ее в Крае и снизили на 70% цену на нее. А экспорт да с последующим повышением цен это особо опасное госпреступление против продовольственной безопасности народа и суверенитета России. По дешевке кормить иностранцев и по дороже своих граждан.
16:38:15 27-05-2023
Лучше бы оставили ее в Крае и снизили на 70% цену на нее. А экспорт да с последующим повышением цен это особо опасное госпреступление против продовольственной безопасности народа и суверенитета России. По дешевке кормить иностранцев и по дороже своих граждан это не только аморально но и преступно против народа.
19:01:06 27-05-2023
А что ж хлеб то тогда дорогой и отвратительный на вкус? Или пригодную муку на вывоз, а населению из фуражного зерна 5 сорта?
17:03:53 11-06-2023
Гость (19:01:06 27-05-2023) А что ж хлеб то тогда дорогой и отвратительный на вкус? Или ... враньё не печатайте. есть частные пекарни, хлебопечки, тысячи рецептов по выпечке и пр. покупайте в фермерских магазинах, выпекайте сами, покупайте высшего сорта и пр. Никто не виноват, что вы не можете покупать хороший хлеб и заработать на него