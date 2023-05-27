Томенко: Алтайский край планирует увеличить экспорт муки на 70%

По словам губернатора, регион производит больше всех муки в стране

27 мая 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аграрии Алтайского края в 2023 году намерены увеличить экспорт муки более чем на 70%, с 45 до 78 тысяч тонн. Об этом ТАСС сообщил губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению сельское хозяйство Виктор Томенко.

"С ноября 2022 года на отправку муки железной дорогой из регионов Сибири в направлении Дальнего Востока для поставки через порты на экспорт введены льготные тарифы. Мы в 2022 году по таким тарифам поставили 45 тысяч тонн, в 2023 году планируем 78 тысяч тонн, в пределах лимитов", – сказал политик.

По его словам, алтайские аграрии могли бы отправить и намного больше планового показателя, поскольку регион производит больше всех муки в стране – 1 млн тонн. "Но если, вывозя зерно, ты можешь получить компенсацию транспортных расходов, то мука, учитывая нашу географию, по рыночным тарифам становится сразу неконкурентоспособной", – пояснил Томенко.

Он подчеркнул, что комиссия прорабатывает вопрос распространения льгот на мукомольную продукцию, чтобы можно было вести её не только на Дальний Восток, но и во все другие регионы России.

Ранее Виктор Томенко заявил, что Алтайский край со временем накормит всю Россию.