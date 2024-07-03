Томенко: до 2030 года в турпроекты на Алтае вложат 50 млрд рублей частных инвестиций
По словам губернатора, от этого в выигрыше остаются все
03 июля 2024, 09:20, ИА Амител
До 2030 года в туристические проекты в Алтайском крае планируют вложить 50 млрд рублей частных инвестиций, сообщил губернатор Виктор Томенко.
Государство же со своей стороны помогает инвесторам с дорогами, коммунальными сетями и прочей инфраструктурой, отметил глава региона.
"Выигрывают в итоге все. Туристы, которые получают новые варианты для интересного отдыха. Все жители края, у которых появляются новые возможности для работы, а в бюджете края за счет налогов появляются перспективы для реализации новых социальных проектов", – рассказал он.
Ранее губернатор Томенко сообщил, что государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае за год превысили 4 млрд рублей.
09:41:48 03-07-2024
короче: раскупят Алтай частники...!? отгородят забором все лакомые куски, и будут дальше богатеть, а местные сосите лапу...
09:50:47 03-07-2024
Гость (09:41:48 03-07-2024) короче: раскупят Алтай частники...!? отгородят забором все л... у вас что, сосать нечего кроме лап?
10:20:32 03-07-2024
Ну вот. Всем выгодно. И не надо ля ля про дохлые деревни.
10:22:51 03-07-2024
до 2030 года ---- к 2030 может все уже закончится
11:04:50 03-07-2024
Помнится, когда начинали благоустраивать нагорный парк обещали сделать там и колесо обозрения, и канатную дорогу, и вертолетную площадку. Где всё это? Да, и фонтан тоже.
11:27:17 03-07-2024
Выигрывают в итоге все. Туристы, которые получают новые варианты для интересного отдыха. Все жители края, у которых появляются новые возможности для работы, а в бюджете края за счет налогов ---- Туристы возможно и получают комфортный отдых... Жители когда-то земледельного и сельскохозяйственного края превращаются в обслуживающий персонал этих самых туристов... И хуже всего местным, куда будут вкладываться инвестиции, налоги все забирает КРАЙ, а их в печь пирожки и собирать ягоду для туристов...!
И дело не в туризме. А в системе гос устройства...
11:44:24 03-07-2024
Там испокон веков одни частники. К реке не подъехать и палатку не поставить.
12:21:51 03-07-2024
Могу организовать экскурсии по местам схода и возгораний трамваев, показать Великую Бетонную Стену на Новом рынке, недостроеный музей на Ленина и Циркулярную пилу. Дорогу На Канатном, где по зиме собираются любители экстремальной езды с горки, и аварийный мост, по которому возят в СИЗО заворовавшихся замов.
13:11:34 03-07-2024
Гость (12:21:51 03-07-2024) Могу организовать экскурсии по местам схода и возгораний тра... странный маршрут, на любителя. не уверен, что выстрелит.
похоже вы по профессии паталогоанатом.
16:53:26 03-07-2024
Мусик (13:11:34 03-07-2024) странный маршрут, на любителя. не уверен, что выстрелит.... А вы, сударь, очень проницательны. Плюс в том, что Мертвые не кусаются © отсылка к Острову Сокровищ
17:05:02 03-07-2024
Гость (16:53:26 03-07-2024) А вы, сударь, очень проницательны. Плюс в том, что Мертвые н... юмор специфический, да.
но мысль о экскурсиях по странным/катастрофичным местах города не нова, хотя и ограниченно востребована.
был на таковой в томске. впечатлений на всю жизнь. проводил реаниматор-краевед.