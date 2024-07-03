Томенко: до 2030 года в турпроекты на Алтае вложат 50 млрд рублей частных инвестиций

По словам губернатора, от этого в выигрыше остаются все

03 июля 2024, 09:20, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До 2030 года в туристические проекты в Алтайском крае планируют вложить 50 млрд рублей частных инвестиций, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Государство же со своей стороны помогает инвесторам с дорогами, коммунальными сетями и прочей инфраструктурой, отметил глава региона.

"Выигрывают в итоге все. Туристы, которые получают новые варианты для интересного отдыха. Все жители края, у которых появляются новые возможности для работы, а в бюджете края за счет налогов появляются перспективы для реализации новых социальных проектов", – рассказал он.

Ранее губернатор Томенко сообщил, что государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае за год превысили 4 млрд рублей.