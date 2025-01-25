Томенко и Романенко поздравили алтайских студентов с праздником

Политики пожелали молодежи плодотворной учебы, новых открытий и верных друзей

25 января 2025, 10:50, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем российского студенчества. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

По их словам, на Алтае учится более 110 тысяч студентов, которым скоро "предстоит реализовывать крупные проекты, развивать науку, активно проявлять себя в общественной и политической деятельности".

"Мы уверены, что ваши знания и навыки будут полезны в различных сферах жизни... Пусть ваши мечты сбываются, а трудности станут лишь этапом на пути к успеху. Плодотворной учебы, новых открытий и верных друзей! Верьте в себя!" – заключили политики.

С Днем студента 25 января также поздравил глава Барнаула Вячеслав Франк.