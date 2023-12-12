Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Конституции РФ

Политики пожелали здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне

12 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря. В поздравлении, опубликованном на сайте краевого правительства, говорится:

"Уважаемые жители Алтайского края!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона, ставшего надежным фундаментом развития России, определившего смысл и содержание государственной деятельности. Это было ключевое событие в новейшей истории нашей страны.

Являясь основой правовой системы, Конституция закрепляет ее важнейший принцип – незыблемость прав и свобод граждан. Усилия государства направлены на сбережение народа и развитие человеческого потенциала, защиту семейных ценностей, сохранение культурных традиций и богатейшей истории. Все программы и проекты, реализуемые в Российской Федерации, нацелены на решение этих задач.

Только сильное государство сможет по-настоящему служить обществу, отстаивать интересы каждого гражданина. В сложных геополитических условиях усилия нашей страны направлены на защиту соотечественников, укрепление суверенитета, верность исторической правде. Каждый житель России вносит свой вклад в укрепление ее конституционного единства. От всех граждан зависит, чтобы нормы и ценности, отраженные в ключевом документе, воплощались жизнь.

Желаем вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"

С Днем Конституции РФ сегодня также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.