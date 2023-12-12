Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Конституции РФ
Политики пожелали здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне
12 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря. В поздравлении, опубликованном на сайте краевого правительства, говорится:
"Уважаемые жители Алтайского края!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона, ставшего надежным фундаментом развития России, определившего смысл и содержание государственной деятельности. Это было ключевое событие в новейшей истории нашей страны.
Являясь основой правовой системы, Конституция закрепляет ее важнейший принцип – незыблемость прав и свобод граждан. Усилия государства направлены на сбережение народа и развитие человеческого потенциала, защиту семейных ценностей, сохранение культурных традиций и богатейшей истории. Все программы и проекты, реализуемые в Российской Федерации, нацелены на решение этих задач.
Только сильное государство сможет по-настоящему служить обществу, отстаивать интересы каждого гражданина. В сложных геополитических условиях усилия нашей страны направлены на защиту соотечественников, укрепление суверенитета, верность исторической правде. Каждый житель России вносит свой вклад в укрепление ее конституционного единства. От всех граждан зависит, чтобы нормы и ценности, отраженные в ключевом документе, воплощались жизнь.
Желаем вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"
С Днем Конституции РФ сегодня также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.
09:35:19 12-12-2023
Томенко и Романенко
09:37:38 12-12-2023
Гость (09:35:19 12-12-2023) Томенко и Романенко... Фамилии интересные, не местные
10:43:22 12-12-2023
Раньше колхозники жили без паспортов, а когда начали выдавать со слов или какой-то метрики, то Романенко, Томенко, Петренко... записывали с окончанием ин, ов, ев. Может фамилии Ваших предков так же на русский лад переделали?
16:33:20 12-12-2023
Гость (10:43:22 12-12-2023) Раньше колхозники жили без паспортов, а когда начали выдават... Даже если так, то в чём проблема? Нацист?
10:54:40 12-12-2023
Гость (09:37:38 12-12-2023) Фамилии интересные, не местные ... Франк, видать, тоже не местный)
11:44:51 12-12-2023
Гость (10:54:40 12-12-2023) Франк, видать, тоже не местный)... Румын?
09:36:37 12-12-2023
С переписанной ?