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Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Конституции РФ

Политики пожелали здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне

12 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря. В поздравлении, опубликованном на сайте краевого правительства, говорится:

"Уважаемые жители Алтайского края!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона, ставшего надежным фундаментом развития России, определившего смысл и содержание государственной деятельности. Это было ключевое событие в новейшей истории нашей страны.

Являясь основой правовой системы, Конституция закрепляет ее важнейший принцип – незыблемость прав и свобод граждан. Усилия государства направлены на сбережение народа и развитие человеческого потенциала, защиту семейных ценностей, сохранение культурных традиций и богатейшей истории. Все программы и проекты, реализуемые в Российской Федерации, нацелены на решение этих задач.

Только сильное государство сможет по-настоящему служить обществу, отстаивать интересы каждого гражданина. В сложных геополитических условиях усилия нашей страны направлены на защиту соотечественников, укрепление суверенитета, верность исторической правде. Каждый житель России вносит свой вклад в укрепление ее конституционного единства. От всех граждан зависит, чтобы нормы и ценности, отраженные в ключевом документе, воплощались жизнь.

Желаем вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"

С Днем Конституции РФ сегодня также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Виктор Томенко Алтайский край праздники Хорошие новости

Комментарии 7

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Гость

09:35:19 12-12-2023

Томенко и Романенко

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Гость

09:37:38 12-12-2023

Гость (09:35:19 12-12-2023) Томенко и Романенко... Фамилии интересные, не местные

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Гость

10:43:22 12-12-2023

Раньше колхозники жили без паспортов, а когда начали выдавать со слов или какой-то метрики, то Романенко, Томенко, Петренко... записывали с окончанием ин, ов, ев. Может фамилии Ваших предков так же на русский лад переделали?

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Гость

16:33:20 12-12-2023

Гость (10:43:22 12-12-2023) Раньше колхозники жили без паспортов, а когда начали выдават... Даже если так, то в чём проблема? Нацист?

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Гость

10:54:40 12-12-2023

Гость (09:37:38 12-12-2023) Фамилии интересные, не местные ... Франк, видать, тоже не местный)

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Гость

11:44:51 12-12-2023

Гость (10:54:40 12-12-2023) Франк, видать, тоже не местный)... Румын?

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Гость

09:36:37 12-12-2023

С переписанной ?

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