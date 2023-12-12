Медведев: точечные изменения в Конституцию возможны

По его словам, в России могут возникнуть ситуации, когда общественные изменения станут настолько серьезными, что потребуется не просто менять Конституцию, а принимать новый Основной закон

12 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Сейчас условий для изменения Конституции РФ нет, однако точечные изменения могу быть. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами, которые стали отличниками учебы и победителями олимпиад.

По его словам, в России могут возникнуть ситуации, когда общественные изменения станут настолько серьезными, что потребуется не просто менять Конституцию, а принимать новый Основной закон.

"Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революций", – сказал он.Медведев отметил, что Конституция является консервативным документом, но донастройка его будет происходить. По словам зампреда Совбеза, точечные изменения точно будут.