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Медведев: точечные изменения в Конституцию возможны

По его словам, в России могут возникнуть ситуации, когда общественные изменения станут настолько серьезными, что потребуется не просто менять Конституцию, а принимать новый Основной закон

12 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Сейчас условий для изменения Конституции РФ нет, однако точечные изменения могу быть. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами, которые стали отличниками учебы и победителями олимпиад.

По его словам, в России могут возникнуть ситуации, когда общественные изменения станут настолько серьезными, что потребуется не просто менять Конституцию, а принимать новый Основной закон.

"Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революций", – сказал он.Медведев отметил, что Конституция является консервативным документом, но донастройка его будет происходить. По словам зампреда Совбеза, точечные изменения точно будут.

Дмитрий Медведев Политика

Комментарии 16

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Сергей

08:18:56 12-12-2023

Снова что-то задумали.

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Гость

08:22:41 12-12-2023

"закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло" (Для Мити)

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гость

08:25:09 12-12-2023

спешит дядька,еще Владимир Владимирович не выбрался,как только старый президент передаст полномочия новому,вот тогда уже будет пора озабочиваться изменениями,вдруг форс-мажор какой случиться,что потом делать

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Гость

08:52:17 12-12-2023

гость (08:25:09 12-12-2023) спешит дядька,еще Владимир Владимирович не выбрался,как толь... Если открыть холодильник, а там пусто - "вот тогда уже будет пора озабочиваться изменениями"

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гость

09:07:36 12-12-2023

Гость (08:52:17 12-12-2023) Если открыть холодильник, а там пусто - "вот тогда уже будет... думаете что пересадка со стула на стул можно что то поменять?

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Гость

11:36:17 12-12-2023

гость (09:07:36 12-12-2023) думаете что пересадка со стула на стул можно что то поменять... Гость, ты хочешь застой и раком в зад пятится?

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Гость

11:55:10 12-12-2023

Гость (11:36:17 12-12-2023) Гость, ты хочешь застой и раком в зад пятится?... А то, что сейчас происходит, это прогресс? Они ж уже прямым текстом декларируют откат к общинному строю)

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гость

14:14:26 12-12-2023

Гость (11:36:17 12-12-2023) Гость, ты хочешь застой и раком в зад пятится?... так пусть был бы застой,например как брежневский,а не то так сейчас,как вы же выразились-раком в зад пятимся(и да,байки про рывки и поднятия с колен не надо проповедовать,ну не укладываются они с видом цен в магазине)

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Гость

08:42:20 12-12-2023

"Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революций", - сказал он.============ Товарищ Дмитрий, если вы будете накачивать яйца и курей и прочих...., то появятся условия, как вы сказали следствия....

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Гость

08:55:45 12-12-2023

Шо, опять? на пеньках да в гаражах голосовать?

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Гость

11:40:42 12-12-2023

Гость (08:55:45 12-12-2023) Шо, опять? на пеньках да в гаражах голосовать?... Три дня будут заниматься процедурой, это ноу хау России. Здесь будут и пеньки, и столы, где пенсионеры козла забивают.

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Гость

09:24:27 12-12-2023

Зачем нам вообще нужна конституция? Всё равно её переписывают, как историю.

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гость

10:53:44 12-12-2023

Гость (09:24:27 12-12-2023) Зачем нам вообще нужна конституция? Всё равно её переписываю... ладно бы присланная работала,ак и ее не соблюдают

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Гость

11:00:29 12-12-2023

Гость (09:24:27 12-12-2023) Зачем нам вообще нужна конституция? Всё равно её переписываю... всё равно они на неё начхали

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Гость

12:09:11 12-12-2023

Этот тип замахнулся на наше самое главное, на Конституцию!

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Гость

19:58:51 12-12-2023

США внесли в Конституцию 30 поправок, Россия только 15, США за 247 лет, Россия за 24 года и еще Россия 4 раза за 100 лет поменяла Конституцию.

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