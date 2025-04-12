Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем космонавтики

Политики пожелали новых впечатляющих достижений, крепкого здоровья и благополучия

12 апреля 2025, 10:41, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем космонавтики. Поздравление опубликовано на сайте краевого правительства.

По словам политиков, 12 апреля 1961 года – переломный момент для человечества, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. "Вот уже более 60 лет космическая отрасль является символом научного и технического прогресса", – подчеркнули Томенко и Романенко.

Они отметили, что особую гордость вызывает производство деталей для космических спутников на алтайском заводе "Ротор", что говорит об активном участии региона в обеспечении технологического суверенитета и лидерства России в космосе.

"В этот знаменательный день мы выражаем искреннюю признательность всем, кто вносит свой вклад в развитие ракетно-космической сферы, и желаем вам новых впечатляющих достижений, крепкого здоровья и благополучия!" – заключили Томенко и Романенко.

С Днем космонавтики также поздравил глава Барнаула Вячеслав Франк. Он пожелал жителям города крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.