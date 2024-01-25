Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем студента

Политики пожелали упорства, вдохновения и успехов

25 января 2024, 10:15, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем студента.

"Пусть учеба дается вам легко, пусть сбываются ваши самые смелые мечты! Не отступайте перед трудностями, настойчиво идите к цели, стремитесь и побеждайте! Упорства, вдохновения и успехов! С Днем российского студенчества!" — заявили политики, слова которых приводит телеграм-канал краевого правительства.

День российского студенчества ежегодно отмечается в России 25 января. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.

Ранее сегодня с этим праздником также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк. Он пожелал учащимся крепкого здоровья, успехов, прочных знаний и верных друзей.