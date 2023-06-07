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Томенко наберет не менее 65% голосов на выборах губернатора – эксперт

Избирательная кампания станет одной из самых скучных и предсказуемых в истории Алтайского края, считает политтехнолог Константин Лукин

07 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящие губернаторские выборы в Алтайском крае станут референдумом о доверии действующему главе региона Виктору Томенко, считает политтехнолог Константин Лукин. Мнение эксперта приводит ИА "Атмосфера".

По прогнозу Лукина, выборы губернатора пройдут в один тур: Томенко получит как минимум 65% голосов. В 2018 году его результат составил 53%. Эксперт назвал ряд факторов, благодаря которым действующий губернатор одержит уверенную победу. Определяющей стала публичная поддержка президента Владимира Путина, а также приближающиеся выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

"Да и кто в условиях СВО захочет активно интриговать против воли верховного главнокомандующего? Правильно, никто. Ну и время такое, что коней на переправе не меняют", – отметил эксперт.

По мнению Лукина, Виктор Томенко за пять лет работы закрепился в пуле глав регионов "федерального значения". Губернатор возглавляет аграрную комиссию Госсовета при президенте, имеет сильные позиции в регионе.

"На мой взгляд, Томенко уверенно держит в своих руках все нити региональных политических балансов. Системных врагов или конфликтов у него просто не наблюдается. У губернатора получилось сплотить вокруг себя политические и бизнес-элиты Алтайского края. Поэтому вкладываться в оппозицию сегодня никто не станет – себе дороже", – отметил политтехнолог.

По мнению эксперта, ещё одним немаловажным фактором стало изменившееся отношение населения к губернатору, пришедшему из Красноярского края.

"За прошедшие годы Томенко стал для региона своим. <...> Былая острая настороженность жителей нашего края, на мой взгляд, прошла. И люди привыкли, и Томенко, что называется, притерся", – подчеркнул Лукин.

Виктор Томенко выборы
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023

Комментарии 26

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Гость

13:03:32 07-06-2023

шо так мало.даешь 146

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Гость

13:10:50 07-06-2023

Гость (13:03:32 07-06-2023) шо так мало.даешь 146... Волшебник Чуров боты двинул. Да и фокусница Памфилова на мене тоже чуть не прибралась

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Гость

13:13:16 07-06-2023

Если будет явка 15%, то наберет и 76%

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Гость

13:29:26 07-06-2023

Гость (13:13:16 07-06-2023) Если будет явка 15%, то наберет и 76%... А если явка будет 5 % то можно и 90 % набрать. Придут те, кто за. А явку добавить

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ВВП

13:40:02 07-06-2023

Гость (13:13:16 07-06-2023) Если будет явка 15%, то наберет и 76%... Даже если вообще никто не пойдёт, проголосует с женой, и всё, победил

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Гость

13:14:12 07-06-2023

Нет Альтернативы Виктору! Томенко в губернаторы!

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Призрак Коммунизма

14:23:37 07-06-2023

Гость (13:14:12 07-06-2023) Нет Альтернативы Виктору! Томенко в губернаторы!... Нет альтернативы не потому что ее нет вообще, а потому что пособники узурпаторов в избиркоме больше никого кандидатами не зарегистрируют на эти псевдовыборы вопреки Конституции РФ, кроме подсадных уток для создания видимости законности. Незаконным антиконституционным псевдовыборам БОЙКОТ!!!

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Гость

13:23:07 07-06-2023

не менее 65% голосов на выборах губернатора --- это потому что он не хочет выступать за возврат пенсионного возраста? 65 это символично, как пенсионный возраст, который он поддерживает

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Гость

14:05:51 07-06-2023

гляди-ка, как двухпроцентные в комментариях перевозбудились. новость зачет!))

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Гость

21:05:18 07-06-2023

Гость (14:05:51 07-06-2023) гляди-ка, как двухпроцентные в комментариях перевозбудились.... А вы знаток! p.s. А нам бы пояснительную команду

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Гость

15:23:11 07-06-2023

...Определяющей стала публичная поддержка президента Владимира Путина, а также приближающиеся выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года....... ( Президент не виноват за всё что делал В.П.Томенко . Виновность на Президента не надо перекладывать . )

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Гость

15:38:42 07-06-2023

Гость (15:23:11 07-06-2023) ...Определяющей стала публичная поддержка президента Владими... Все немытые чашки ложки виновностью на Президента переложат и тарелки неправильно расставленные .

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Гость

15:24:33 07-06-2023

Ну так остальные просто слились. Ни одна партия не вела работу с избирателями, ни одна не заявила сколько-нибудь значимое лицо. Была некая надежда на Маню, но она еще на прошлых выборах слилась.

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Гость

15:28:51 07-06-2023

Призрак Коммунизма (14:23:37 07-06-2023) Нет альтернативы не потому что ее нет вообще, а потому что п... хаха бойкот, дали задание явку сушить, да?

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Пусть человек работает

16:17:03 07-06-2023

Нормальный руководитель. Легко критиковать. А как сядешь в это кресло, а там нужно вкалывать. Здоровья ему на долгие лета, терпения и сил для того чтобы алтайский край с каждым годом развивался и люди жили прекрасно. С Богом Виктор Петрович.

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Гость

16:47:57 07-06-2023

Пусть человек работает (16:17:03 07-06-2023) Нормальный руководитель. Легко критиковать. А как сядешь в э... Вот к Богу пусть за поддержкой и обращается , а не к избирателям .

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Гость

21:07:07 07-06-2023

Пусть человек работает (16:17:03 07-06-2023) Нормальный руководитель. Легко критиковать. А как сядешь в э... Вкалывать только с целью не разонравиться "Ему", на народ - плевать

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Гость

16:32:41 07-06-2023

Пусть человек работает (16:17:03 07-06-2023) Нормальный руководитель. Легко критиковать. А как сядешь в э... Прогиб засчитан.

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Джамшут

16:44:07 07-06-2023

Томенко хороший руководитель, но способствовал повышению пенсионного возраста. Из-за этого миллионы людей страдают.

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Гость

17:35:20 07-06-2023

Джамшут (16:44:07 07-06-2023) Томенко хороший руководитель, но способствовал повышению пен... Сейчас же есть время ещё подумать о кандидатуре , куда можно назначить . Ведь необязательно на должность губернатора , может действительно его дипломатическим работником в какую-нибудь Африканскую страну , а на его место другого человека ?

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Гость

17:52:40 07-06-2023

Гость (17:35:20 07-06-2023) Сейчас же есть время ещё подумать о кандидатуре , куда можно... Притрётся и в Африканской стране , и народ Африканской Страны к нему привыкнет . Возраст ещё позволяет для такого назначения .

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Гость

20:50:13 07-06-2023

Гость (17:52:40 07-06-2023) Притрётся и в Африканской стране , и народ Африканской Стран... Почему в Африку ? Чем плоха кандидатура дипломатическим работником в Лондон ?

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Гость

00:41:20 08-06-2023

рано празднуете, доживите до выборов....впереди ждут удивительные события для живущих в стране розовых пони

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Гость

07:22:02 08-06-2023

Реальный процент по постам виден

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ГОСТ Р

08:40:38 08-06-2023

Если бы выборы что то решали, то их бы давно отменили.

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Гость

00:26:01 09-06-2023

При электронке нарисуют столько сколько надо

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