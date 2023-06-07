Избирательная кампания станет одной из самых скучных и предсказуемых в истории Алтайского края, считает политтехнолог Константин Лукин

07 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящие губернаторские выборы в Алтайском крае станут референдумом о доверии действующему главе региона Виктору Томенко, считает политтехнолог Константин Лукин. Мнение эксперта приводит ИА "Атмосфера".

По прогнозу Лукина, выборы губернатора пройдут в один тур: Томенко получит как минимум 65% голосов. В 2018 году его результат составил 53%. Эксперт назвал ряд факторов, благодаря которым действующий губернатор одержит уверенную победу. Определяющей стала публичная поддержка президента Владимира Путина, а также приближающиеся выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

"Да и кто в условиях СВО захочет активно интриговать против воли верховного главнокомандующего? Правильно, никто. Ну и время такое, что коней на переправе не меняют", – отметил эксперт.

По мнению Лукина, Виктор Томенко за пять лет работы закрепился в пуле глав регионов "федерального значения". Губернатор возглавляет аграрную комиссию Госсовета при президенте, имеет сильные позиции в регионе.

"На мой взгляд, Томенко уверенно держит в своих руках все нити региональных политических балансов. Системных врагов или конфликтов у него просто не наблюдается. У губернатора получилось сплотить вокруг себя политические и бизнес-элиты Алтайского края. Поэтому вкладываться в оппозицию сегодня никто не станет – себе дороже", – отметил политтехнолог.

По мнению эксперта, ещё одним немаловажным фактором стало изменившееся отношение населения к губернатору, пришедшему из Красноярского края.