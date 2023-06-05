Даже кандидатам от крупных партий не удастся пройти мунфильтр без компромисса с властью, уверен Константин Лукин

05 июня 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

6 июня депутаты АКЗС на внеочередной сессии официально дадут старт губернаторской кампании. Выборы намечены на 10 сентября. Политтехнолог Константин Лукин рекомендует кандидатам сразу после выдвижения начинать сбор подписей муниципальных депутатов для прохождения так называемого мунфильтра. Эксперт считает, что справиться с барьером удастся не всем претендентам, пишет ИА "Атмосфера".

Для регистрации кандидату необходимо собрать 506 подписей муниципальных депутатов, это 7% от их общего числа. "Мои источники говорят, что на своё участие в губернаторской кампании в Алтайском крае претендуют все партии "большой пятёрки" – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, СРЗП, "Новые люди". А также якобы целый рой "маленьких" партий", – утверждает Константин Лукин.

В этой связи, полагает эксперт, откладывать старт ни одной из политических сил не стоит: "Чем быстрее выдвинешь кандидата – тем быстрее начнёшь собирать подписи. Логично, что тем выше шанс собрать необходимый их объём. Ведь по закону в "зачёт" идёт только тот автограф народного избранника, который был проставлен и заверен у нотариуса первым. Всё, на самом деле, будут решать считанные дни. А те, кто задержится, – рискуют опоздать".

По мнению Лукина, даже кандидатам от крупных партий не удастся пройти мунфильтр без компромисса с властью. Без проблем это сможет сделать только выдвиженец от "Единой России".

Напомним, все документы кандидатам необходимо сдать не позднее 29 июля. Ещё примерно 10 дней займёт проверка, после чего избирком примет решение зарегистрировать или отказать в регистрации кандидату. Выборы, если они пройдут в два тура, могут обойтись краевому бюджету в 350 млн рублей. Если кто-либо из кандидатов наберёт в первом туре более 50% голосов, бюджет может сэкономить как минимум 90 млн рублей.

В выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда в первом туре победил Томенко, набрав 53,6% голосов.