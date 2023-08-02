Томенко направил 140 млн рублей на ремонт дорог по просьбе жителей края

Всего в 2023 году на ремонт улиц из бюджета края направлено 2,6 млрд рублей

02 августа 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительно 140 млн рублей на ремонт улиц в восьми муниципалитетах. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Везде речь идет о дорогах, по которым были запросы и от глав, и от жителей населенных пунктов", – подчеркнул Томенко.

Например, в Белокурихе за 25 млн рублей отремонтируют дорогу, которая ведет к недавно построенному детскому саду.

За 20,5 млн рублей приведут в порядок улицы в селе Ельцовка. На ремонт дорог в селе Залесово потратят дополнительно 11 млн рублей.

Бийск получит 38,8 млн рублей, Заринск – 22 млн рублей, Алтайский и Змеиногорский районы – 11,6 и 6 млн рублей соответственно.

"Всего в 2023 году на ремонт улиц в 69 муниципалитетах из бюджета региона направлено 2,6 млрд рублей. Всех проблем, конечно, это не решит. Вопросов еще много. Но постепенно приводим нашу сеть дорог в норму", – добавил глава региона.

Ранее Томенко проверил, как ремонтируют важную дорогу до "Бирюзовой Катуни".