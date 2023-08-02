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Томенко направил 140 млн рублей на ремонт дорог по просьбе жителей края

Всего в 2023 году на ремонт улиц из бюджета края направлено 2,6 млрд рублей

02 августа 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительно 140 млн рублей на ремонт улиц в восьми муниципалитетах. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Везде речь идет о дорогах, по которым были запросы и от глав, и от жителей населенных пунктов", – подчеркнул Томенко.

Например, в Белокурихе за 25 млн рублей отремонтируют дорогу, которая ведет к недавно построенному детскому саду.

За 20,5 млн рублей приведут в порядок улицы в селе Ельцовка. На ремонт дорог в селе Залесово потратят дополнительно 11 млн рублей.

Бийск получит 38,8 млн рублей, Заринск – 22 млн рублей, Алтайский и Змеиногорский районы – 11,6 и 6 млн рублей соответственно.

"Всего в 2023 году на ремонт улиц в 69 муниципалитетах из бюджета региона направлено 2,6 млрд рублей. Всех проблем, конечно, это не решит. Вопросов еще много. Но постепенно приводим нашу сеть дорог в норму", – добавил глава региона.

Ранее Томенко проверил, как ремонтируют важную дорогу до "Бирюзовой Катуни".

Ремонт дороги Курья-Колывань-Бугрышиха. Фото: mintrans.alregn.ru

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Виктор Томенко Алтайский край Хорошие новости Дорожный ремонт

Комментарии 12

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Гость

12:09:52 02-08-2023

из собственного кармана?

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Гость

12:10:34 02-08-2023

Но постепенно приводим нашу сеть дорог в норму", Ремонт не может привести дорогу в норму. Хороший асфальт это пыль в глаза, а не дорога в норме.

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Гость

12:23:09 02-08-2023

А без просьбы не отправил бы.

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Гость

12:25:18 02-08-2023

Мне интересно, а гарантия хоть какая-то есть на дороги? Сколько лет? Кто проверяет и контролирует?

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Гость

15:28:00 02-08-2023

Гость (12:25:18 02-08-2023) Мне интересно, а гарантия хоть какая-то есть на дороги? Скол... Дороги строят, чтобы сразу переделывать. Зачем гарантия.

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Чучмек

12:35:40 02-08-2023

Новый и гладкий асфальт не делает дорогу качественной и безопасной...

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Гость

15:24:18 02-08-2023

Где можно посмотреть список дорог в Барнауле, которые в норме. Чисто по ржать .

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Гость

16:20:52 02-08-2023

Гость (12:25:18 02-08-2023) Мне интересно, а гарантия хоть какая-то есть на дороги? Скол... Судя по некоторым судебным делам : проверять должен собственник (администрация города). Судя по закону контролировать должна ГИБДД. В реальности никто

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Гость

17:19:58 02-08-2023

Нифига себе, император. По просьбе он направил. Да он ни копейки не может направить куда-либо сам.

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Алекс

19:45:48 02-08-2023

А что так можно было просто попросить?

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Укол

21:56:24 02-08-2023

Никакой гарантии. Отмывание денег. Ремонт проекта 1970г. Кому он...??? Бордюры дорогие и производство. Ставят где не надо,

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Афон

08:04:37 03-08-2023

Ремонт, что то подзатянул. Согласно нового ГОСТа по дорогам на ремонт - устранение дефектов, Типа ввбоин отводится три дня

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