Томенко направил 140 млн рублей на ремонт дорог по просьбе жителей края
Всего в 2023 году на ремонт улиц из бюджета края направлено 2,6 млрд рублей
02 августа 2023, 11:43, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительно 140 млн рублей на ремонт улиц в восьми муниципалитетах. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Везде речь идет о дорогах, по которым были запросы и от глав, и от жителей населенных пунктов", – подчеркнул Томенко.
Например, в Белокурихе за 25 млн рублей отремонтируют дорогу, которая ведет к недавно построенному детскому саду.
За 20,5 млн рублей приведут в порядок улицы в селе Ельцовка. На ремонт дорог в селе Залесово потратят дополнительно 11 млн рублей.
Бийск получит 38,8 млн рублей, Заринск – 22 млн рублей, Алтайский и Змеиногорский районы – 11,6 и 6 млн рублей соответственно.
"Всего в 2023 году на ремонт улиц в 69 муниципалитетах из бюджета региона направлено 2,6 млрд рублей. Всех проблем, конечно, это не решит. Вопросов еще много. Но постепенно приводим нашу сеть дорог в норму", – добавил глава региона.
Ранее Томенко проверил, как ремонтируют важную дорогу до "Бирюзовой Катуни".
12:09:52 02-08-2023
из собственного кармана?
12:10:34 02-08-2023
Но постепенно приводим нашу сеть дорог в норму", Ремонт не может привести дорогу в норму. Хороший асфальт это пыль в глаза, а не дорога в норме.
12:23:09 02-08-2023
А без просьбы не отправил бы.
12:25:18 02-08-2023
Мне интересно, а гарантия хоть какая-то есть на дороги? Сколько лет? Кто проверяет и контролирует?
15:28:00 02-08-2023
Гость (12:25:18 02-08-2023) Мне интересно, а гарантия хоть какая-то есть на дороги? Скол... Дороги строят, чтобы сразу переделывать. Зачем гарантия.
12:35:40 02-08-2023
Новый и гладкий асфальт не делает дорогу качественной и безопасной...
15:24:18 02-08-2023
Где можно посмотреть список дорог в Барнауле, которые в норме. Чисто по ржать .
16:20:52 02-08-2023
Гость (12:25:18 02-08-2023) Мне интересно, а гарантия хоть какая-то есть на дороги? Скол... Судя по некоторым судебным делам : проверять должен собственник (администрация города). Судя по закону контролировать должна ГИБДД. В реальности никто
17:19:58 02-08-2023
Нифига себе, император. По просьбе он направил. Да он ни копейки не может направить куда-либо сам.
19:45:48 02-08-2023
А что так можно было просто попросить?
21:56:24 02-08-2023
Никакой гарантии. Отмывание денег. Ремонт проекта 1970г. Кому он...??? Бордюры дорогие и производство. Ставят где не надо,
08:04:37 03-08-2023
Ремонт, что то подзатянул. Согласно нового ГОСТа по дорогам на ремонт - устранение дефектов, Типа ввбоин отводится три дня