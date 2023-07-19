В Алтайском крае ремонтируют дороги к туристическим местам. Что уже сделано?

Дорожные работы на участках, которые ведут к туристическим местам Алтайского края выполнены больше, чем наполовину

19 июля 2023, 11:44, ИА Амител

Ремонт дороги Курья-Колывань-Бугрышиха. Фото: mintrans.alregn.ru

Летом 2023 года в Алтайском крае обновляют пять участков дорог, которые ведут к популярным среди туристов территориям. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В министерстве транспорта Алтайского края рассказали, что и где уже сделано. И по каким дорогам туристы совсем скоро смогут с комфортом добраться до места отдыха.

1. Дорога на озеро Белое и гору Синюху

Идут работы по обновлению дороги в Курьинском районе Курья-Колывань-Бугрышиха. Эта трассе ведет на озеро Белое и знаменитую на гору Синюху - самую высокую точку Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор.

В министерстве транспорта сообщили, что на данный момент на этом участке выполнено уже больше 65% от всех запланированных работ. Срезано старое асфальтобетонное покрытие и проведены работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Сейчас рабочие выполняют работы по уширению земляного полотна иустройству покрытия из асфальтобетонной смеси.

2. Дорога к водопаду Аврора и Спартак и горе Колокольня

В Алтайском крае по нацпроекту этим летом приводят в порядок и трассу Алейск-Чарышское, которая соединяет Усть-Калманский и Чарышский районы. Эта дорога ведет к знаменитым достопримечательностям Чарышского района, среди которых водопад Аврора и Спартак и гора Колокольня.

В настоящий момент, все работы идут с опережением установленного графика. На трех участках дороги рабочие срезали старое асфальтобетонное покрытие и уложили основание для нового. Сейчас идет укладка выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. После этого обустроят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

3. Дорога до Белокурихи

На 95% к настоящему моменту выполнены запланированные работы на трассе Бийск-Белокуриха в Смоленском районе, которая ведет к городу-курорту федерального значения — Белокурихе.

В минтрансе сообщают, что рабочие демонтировали барьерное ограждение, срезали старый асфальтобетон, нанесли новое покрытие из асфальтобетонной смеси,обустроили обочины из асфальтогранулята и металлического барьерного ограждения. Осталось выполнить работы по устройству дорожной разметки термопластиком.

4. Дорога к соленому озеру в Завьялово

Близки к завершению и работы на дороге Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби в Баевском районе, по которой туристы едут к знаменитому соленому озеру в селе Завьялово. Здесь общая готовность объекта составляет 70%.

Сейчас проведено фрезерование и устройство основания трассы. Выполнены работы по укладке нижнего слоя.

5. Дорога Змеиногорск-Бурла

Вскоре будет готова и трасса Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла- граница Новосибирской области в Славгородском районе.

Здесь рабочие срезали старое покрытия, а сейчас выполняется устройство основания ресайклером.