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В правительстве Алтайского края начались кадровые перестановки. Кто уже ушел?

Пока что должности покинули несколько заместителей

21 сентября 2023, 16:52, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края прошли первые отставки среди начальства управлений и ведомств, пишет "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.

"В Министерстве экономического развития больше не работает замминистра Сергей Крыжановский. Его фамилия уже исчезла из раздела "Руководство" на сайте министерства", – отмечает издание.

Министерство природных ресурсов и экологии покинул замминистра, начальник управления лесами Игорь Дергачев.

Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) покинул замруководителя Сергей Светлаков.

Из департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти ушла замначальника Марина Браиловская – вышла на пенсию.

Напомним, 18 сентября переизбранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку правительство региона: госслужащие, работающие по срочному контракту, заключающемуся на срок полномочий главы региона, были отправлены в отставку и получили статус исполняющих обязанности.

Алтайский край Политика отставки и назначения

Комментарии 3

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Гость

17:13:17 21-09-2023

А раньше дармаедовпочему не гнал, "старый-новый присланный" ?

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Гость

18:34:24 21-09-2023

а что в минобре? Так и будет это бездарное наследие Костенко? При том, что самого отца-основателя этой компашки, слинявшего в Москву прямо накануне нового учебного года, уже и там с должности пнули? Или для него место греем - надо ж будет куда-то возвращаться певцу-плясуну

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Гога

20:19:22 29-09-2023

Мини-стерства АК-красиво звучит! А министр края ... чего-то там ещё красивше!

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