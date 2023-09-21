В правительстве Алтайского края начались кадровые перестановки. Кто уже ушел?
Пока что должности покинули несколько заместителей
21 сентября 2023, 16:52, ИА Амител
В правительстве Алтайского края прошли первые отставки среди начальства управлений и ведомств, пишет "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.
"В Министерстве экономического развития больше не работает замминистра Сергей Крыжановский. Его фамилия уже исчезла из раздела "Руководство" на сайте министерства", – отмечает издание.
Министерство природных ресурсов и экологии покинул замминистра, начальник управления лесами Игорь Дергачев.
Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) покинул замруководителя Сергей Светлаков.
Из департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти ушла замначальника Марина Браиловская – вышла на пенсию.
Напомним, 18 сентября переизбранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку правительство региона: госслужащие, работающие по срочному контракту, заключающемуся на срок полномочий главы региона, были отправлены в отставку и получили статус исполняющих обязанности.
17:13:17 21-09-2023
А раньше дармаедовпочему не гнал, "старый-новый присланный" ?
18:34:24 21-09-2023
а что в минобре? Так и будет это бездарное наследие Костенко? При том, что самого отца-основателя этой компашки, слинявшего в Москву прямо накануне нового учебного года, уже и там с должности пнули? Или для него место греем - надо ж будет куда-то возвращаться певцу-плясуну
20:19:22 29-09-2023
Мини-стерства АК-красиво звучит! А министр края ... чего-то там ещё красивше!