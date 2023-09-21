Пока что должности покинули несколько заместителей

21 сентября 2023, 16:52, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края прошли первые отставки среди начальства управлений и ведомств, пишет "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.

"В Министерстве экономического развития больше не работает замминистра Сергей Крыжановский. Его фамилия уже исчезла из раздела "Руководство" на сайте министерства", – отмечает издание.

Министерство природных ресурсов и экологии покинул замминистра, начальник управления лесами Игорь Дергачев.

Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) покинул замруководителя Сергей Светлаков.

Из департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти ушла замначальника Марина Браиловская – вышла на пенсию.

Напомним, 18 сентября переизбранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку правительство региона: госслужащие, работающие по срочному контракту, заключающемуся на срок полномочий главы региона, были отправлены в отставку и получили статус исполняющих обязанности.