Томенко назвал самые амбициозные дорожные проекты для Алтая на ближайшие годы
В частности, строительство транспортного коридора Абакан – Бийск, который свяжет край с Хакасией и Кузбассом
18 апреля 2025, 12:22, ИА Амител
В Алтайском крае планируют реализовать несколько значимых проектов, которые предназначены усовершенствовать транспортно-логистический каркас Сибири. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
Томенко отметил, что накануне в Совфеде прошло заседание Совета по вопросам развития Сибири, которое провела председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. На заседании поддержали несколько значимых для СФО проектов, при этом некоторые из них напрямую касаются Алтайского края.
"Строительство транспортного коридора Абакан – Бийск, который должен связать Хакасию с Кемеровской областью и Алтайским краем кратчайшим путем. Это позволит наладить экспорт российской продукции в Китай, Монголию и Казахстан. Кроме того, строительство трассы значительно ускорит развитие туризма, связав промышленные и рекреационные центры Сибирского федерального округа. Сейчас протяженность дороги из Бийска до столицы Республики Хакасии – порядка 1100 км. Новый маршрут составит 597 км", – рассказал глава региона.
Связующим звеном коридора на территории Алтайского края является действующая трасса Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области протяженностью 160 км. Ремонтные работы здесь проводятся ежегодно, на данный момент почти половина дороги соответствует нормативным требованиям.
"В ближайшие два года на ее восстановление будет направлено еще более 1,5 млрд рублей. К 2030 году планируем завершить все работы по приведению трассы в нормативное состояние", – указал Томенко.
Среди других значимых для Алтайского края проектов: автомобильный обход Барнаула с мостом через реку Обь, продолжение работ по расширению и реконструкции Чуйского тракта.
Томенко отметил, что реализация этих амбициозных проектов потребует очень значимых финансовых вложений, причем в дополнение к уже утвержденным на несколько лет планам.
"Для реализации стратегии по развитию Сибири необходимо искать возможности для мобилизации дополнительных ресурсов. Этой работой обязательно продолжим заниматься с коллегами: и с губернаторами сибирских регионов, и с представителями федеральных органов власти, включая Совет Федерации, Госдуму, правительство РФ", – подчеркнул губернатор Алтайского края.
12:29:05 18-04-2025
развязку на южном уже достроили..
15:33:22 18-04-2025
гость (12:29:05 18-04-2025) развязку на южном уже достроили..... Надо более внимательно смотреть, кому доверяют строительство.
Жителей города недобросовестный подрядчик кинул. Но в этом году достроят
12:47:29 18-04-2025
Это все понятно, а развязка в Барнауле это не амбициозный проект?
13:01:44 18-04-2025
Гость (12:47:29 18-04-2025) Это все понятно, а развязка в Барнауле это не амбициозный ... Там деньги уже "освоили", а тут только предстоит)
13:11:44 18-04-2025
Гость (12:47:29 18-04-2025) Это все понятно, а развязка в Барнауле это не амбициозный ... Это внеплановый..
13:30:09 18-04-2025
...это вам не мешки ворочать...
13:35:22 18-04-2025
Про дорогу на Яровое когда нибудь вспомнят?
16:29:17 18-04-2025
Гость (13:35:22 18-04-2025) Про дорогу на Яровое когда нибудь вспомнят? ... Враг не пройдет! Раздолбит всю подвеску, махнет рукой и вернется к себе.
13:52:20 18-04-2025
Из Топчиха до Павловска только на уаз
14:23:23 18-04-2025
Васька (13:52:20 18-04-2025) Из Топчиха до Павловска только на уаз ... Есть множество других машин джип рубикеон например, или танк 300, тоже прекрасно там проедут.
14:29:32 18-04-2025
Развязку в сторону южного закончите, амбициозы
15:16:39 18-04-2025
А там разве есть дорога? На карте нет.
16:30:57 18-04-2025
Жаль что тоннель под жд-путями или эстакада над ними от Красноармейского не амбициозный проект.
Лучше объезд города за 70 млрд для 500 машин в сутки, чем за условные 5 млрд эстакаду для 50.000 машин в сутки.
17:49:23 18-04-2025
Амбициозненько
19:58:28 18-04-2025
А где проведение работ по федеральной трассе Павловск - граница с Казахстаном?
22:56:06 18-04-2025
Полноту амбиций уже увидели на развязке на Змеиногорском тракте. Прежде чем приступать к новым амбициозным планам, реализуйте грамотно то, что еще не доделано. Змеиногорский тракт весь в ямах, более года пробки из-за развязки, в городе пробки на Строителей, Ленинском и Павловском трактах и пр. Займитесь уже проблемами города и края - нормализуйте работу общественного транспорта в городах края, наладьте маршруты между райцентрами и селами. И вот тогда свои амбиции реализуйте хоть на Марсе, там вы будете первыми.