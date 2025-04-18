Томенко назвал самые амбициозные дорожные проекты для Алтая на ближайшие годы

В частности, строительство транспортного коридора Абакан – Бийск, который свяжет край с Хакасией и Кузбассом

18 апреля 2025, 12:22, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае планируют реализовать несколько значимых проектов, которые предназначены усовершенствовать транспортно-логистический каркас Сибири. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

Томенко отметил, что накануне в Совфеде прошло заседание Совета по вопросам развития Сибири, которое провела председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. На заседании поддержали несколько значимых для СФО проектов, при этом некоторые из них напрямую касаются Алтайского края.

"Строительство транспортного коридора Абакан – Бийск, который должен связать Хакасию с Кемеровской областью и Алтайским краем кратчайшим путем. Это позволит наладить экспорт российской продукции в Китай, Монголию и Казахстан. Кроме того, строительство трассы значительно ускорит развитие туризма, связав промышленные и рекреационные центры Сибирского федерального округа. Сейчас протяженность дороги из Бийска до столицы Республики Хакасии – порядка 1100 км. Новый маршрут составит 597 км", – рассказал глава региона.

Связующим звеном коридора на территории Алтайского края является действующая трасса Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области протяженностью 160 км. Ремонтные работы здесь проводятся ежегодно, на данный момент почти половина дороги соответствует нормативным требованиям.

"В ближайшие два года на ее восстановление будет направлено еще более 1,5 млрд рублей. К 2030 году планируем завершить все работы по приведению трассы в нормативное состояние", – указал Томенко.

Среди других значимых для Алтайского края проектов: автомобильный обход Барнаула с мостом через реку Обь, продолжение работ по расширению и реконструкции Чуйского тракта.

Томенко отметил, что реализация этих амбициозных проектов потребует очень значимых финансовых вложений, причем в дополнение к уже утвержденным на несколько лет планам.