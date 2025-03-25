Томенко поручил в 2025 году сделать особый акцент на обновлении дорог в муниципалитетах

В рамках безопасности движения также ведется работа по обновлению общественного транспорта

25 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае общий объем дорожного фонда на 2025 год составит 28,7 млрд рублей, написал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

"Это одна из поправок к бюджету, которые по предложению правительства будут рассмотрены на заседании Алтайского краевого Законодательного собрания на этой неделе", – отметил глава региона.

Томенко подчеркнул, что конкретно на дорожный фонд предложили добавить 796,8 млн рублей. Особый акцент будет сделан на обновлении дорог в муниципалитетах.

"Поручил правительству дополнительно усилить работу в этом направлении", – отметил губернатор.

В рамках безопасности движения также ведется работа по обновлению общественного транспорта. Напомним, в этом и следующем году из регионального бюджета выделят 1,5 млрд рублей на покупку 12 трамваев, девяти троллейбусов, а также 28 автобусов для муниципальных образований.

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