Томенко рассказал, какие вопросы присылают жители Алтая на его прямую линию
За две недели поступило больше 1200 вопросов
30 июля 2024, 12:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как готовится к прямой линии 31 июля, на которой он будет отвечать на вопросы жителей региона.
"За две недели поступило больше 1200 вопросов. Многие из них касаются ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военнослужащих, газификации", – написал Томенко в своем Telegram-канале.
На некоторые вопросы по поручению губернатора уже отвечают министерства и управления, помогают людям. Наиболее сложные обращения, требующие личного вмешательства главы региона, будут рассмотрены во время прямой линии.
"Ежедневно лично изучаю вопросы, которые жители края присылают для прямой линии, в том числе через бот в Telegram. Читаю сообщения, которые приходят мне в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Поручил руководителю краевого Центра управления регионом (ЦУР) проконтролировать, чтобы все ответы были подготовлены качественно и своевременно. А если требуется – приняты необходимые для решения проблемы меры", – добавил губернатор Алтайского края.
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