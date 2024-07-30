Томенко рассказал, какие вопросы присылают жители Алтая на его прямую линию

За две недели поступило больше 1200 вопросов

30 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как готовится к прямой линии 31 июля, на которой он будет отвечать на вопросы жителей региона.

"За две недели поступило больше 1200 вопросов. Многие из них касаются ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военнослужащих, газификации", – написал Томенко в своем Telegram-канале.

На некоторые вопросы по поручению губернатора уже отвечают министерства и управления, помогают людям. Наиболее сложные обращения, требующие личного вмешательства главы региона, будут рассмотрены во время прямой линии.