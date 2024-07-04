Томенко обсудил развитие Алтайского края с вице-премьером Новаком
Встреча с зампредом российского правительства состоялась в Москве
04 июля 2024, 11:32, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 3 июля провел в Москве рабочую встречу с вице-премьером Александром Новаком.
Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
"Обсудили широкий круг вопросов. От социально-экономического развития края в целом до энергоснабжения жителей и предприятий, работающих в регионе, а также вопросов социальной догазификации, объявленной Владимиром Путиным", – написал он.
Конкретные детали разговора губернатор не уточнил, однако напомнил, что масштабная работа по догазификации началась в крае в 2021 году.
Изначально в плане было больше 56 тысяч домовладений в 107 населенных пунктах. Сейчас же до конца года осталось обеспечить техническую возможность подключения к газу для 7,7 тысячи домовладений.
При этом льготники могут получить до 100 тысяч рублей компенсации расходов по газификации – например, для покупки оборудования. На 2023 и 2024 годы на эти цели власти заложили около 185 млн рублей.
Ранее глава краевого Минстроя Иван Гилев сообщил, что на газоснабжение региона дополнительно выделили более 700 млн рублей.
11:41:22 04-07-2024
Чтобы люди чувствовали себя комфортно ,в первую очередь, надо поднимать зарплаты в крае!
14:20:13 04-07-2024
Гость (11:41:22 04-07-2024) Чтобы люди чувствовали себя комфортно ,в первую очередь, над... чтобы повысить зарплаты нужно, чтобы вы лучше работали, иначе просто цены поднимутся. Вы готовы? то-то же, только ныть...
14:41:00 04-07-2024
Гость (14:20:13 04-07-2024) чтобы повысить зарплаты нужно, чтобы вы лучше работали, инач... Вы хотите сказать, что в крае очень плохо работают, поэтому и такие низкие зарплаты. А в , Москве, к примеру, все работают отлично, поэтому такие высокие зарплаты. Так?
11:44:59 04-07-2024
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