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Томенко обсудил развитие Алтайского края с вице-премьером Новаком

Встреча с зампредом российского правительства состоялась в Москве

04 июля 2024, 11:32, ИА Амител

Александр Новак и Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22
Александр Новак и Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 3 июля провел в Москве рабочую встречу с вице-премьером Александром Новаком.

Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

"Обсудили широкий круг вопросов. От социально-экономического развития края в целом до энергоснабжения жителей и предприятий, работающих в регионе, а также вопросов социальной догазификации, объявленной Владимиром Путиным", – написал он.

Конкретные детали разговора губернатор не уточнил, однако напомнил, что масштабная работа по догазификации началась в крае в 2021 году.

Изначально в плане было больше 56 тысяч домовладений в 107 населенных пунктах. Сейчас же до конца года осталось обеспечить техническую возможность подключения к газу для 7,7 тысячи домовладений.

При этом льготники могут получить до 100 тысяч рублей компенсации расходов по газификации – например, для покупки оборудования. На 2023 и 2024 годы на эти цели власти заложили около 185 млн рублей.

Ранее глава краевого Минстроя Иван Гилев сообщил, что на газоснабжение региона дополнительно выделили более 700 млн рублей.

Виктор Томенко Алтайский край газификация

Комментарии 4

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Гость

11:41:22 04-07-2024

Чтобы люди чувствовали себя комфортно ,в первую очередь, надо поднимать зарплаты в крае!

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Гость

14:20:13 04-07-2024

Гость (11:41:22 04-07-2024) Чтобы люди чувствовали себя комфортно ,в первую очередь, над... чтобы повысить зарплаты нужно, чтобы вы лучше работали, иначе просто цены поднимутся. Вы готовы? то-то же, только ныть...

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Гость

14:41:00 04-07-2024

Гость (14:20:13 04-07-2024) чтобы повысить зарплаты нужно, чтобы вы лучше работали, инач... Вы хотите сказать, что в крае очень плохо работают, поэтому и такие низкие зарплаты. А в , Москве, к примеру, все работают отлично, поэтому такие высокие зарплаты. Так?

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Гость

11:44:59 04-07-2024

Скоро от газа отключаться начнут! Цены быстрее инфляции на него поднимают

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