Томенко обсудил развитие Алтайского края с вице-премьером Новаком

Встреча с зампредом российского правительства состоялась в Москве

04 июля 2024, 11:32, ИА Амител

Александр Новак и Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 3 июля провел в Москве рабочую встречу с вице-премьером Александром Новаком.

Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

"Обсудили широкий круг вопросов. От социально-экономического развития края в целом до энергоснабжения жителей и предприятий, работающих в регионе, а также вопросов социальной догазификации, объявленной Владимиром Путиным", – написал он.

Конкретные детали разговора губернатор не уточнил, однако напомнил, что масштабная работа по догазификации началась в крае в 2021 году.

Изначально в плане было больше 56 тысяч домовладений в 107 населенных пунктах. Сейчас же до конца года осталось обеспечить техническую возможность подключения к газу для 7,7 тысячи домовладений.

При этом льготники могут получить до 100 тысяч рублей компенсации расходов по газификации – например, для покупки оборудования. На 2023 и 2024 годы на эти цели власти заложили около 185 млн рублей.

Ранее глава краевого Минстроя Иван Гилев сообщил, что на газоснабжение региона дополнительно выделили более 700 млн рублей.