Томенко побеседовал с семьями участников СВО и принял решение помочь им

Во время чаепития губернатор Алтайского края выслушал проблемы

30 мая 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: Андрей Каспришин

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 30 мая открыл филиал фонда "Защитники Отечества" и принял решения по первым обращениям.

Напомним, фонд будет осуществлять персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае действует более 30 мер поддержки.

Томенко во время открытия филиала отметил, что есть возможность бесплатно определить ребёнка в детский сад, получить бесплатное питание в учебных заведениях, медицинскую помощь и много другой поддержки.

"Работают наши муниципалитеты и по линии поддержки медицины, и помощи юристов, психологов. За последний год уже было более 2000 обращений, они уже отработаны: социальными службами, местными властями, неравнодушными жителями края и их объединениями. Сегодня все вовлечены в эту работу", – подчеркнул глава региона.

































































Томенко открыл филиал фонда "Защитники Отечества" / Фото: Андрей Каспришин

Во время чаепития Томенко побеседовал с участниками СВО и членами их семей, обратившимися за помощью. Губернатор выслушал просьбы и сразу же дал поручения по первым обращениям.