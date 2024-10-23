Томенко подписал постановление о завершении пожароопасного сезона

Документ вступит в силу 1 ноября

23 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Ели / Фото: Juliana Beffa / unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в регионе.

Согласно документу, он закончится 1 ноября. В 2024 году пожароопасный сезон действует с 12 апреля.

Решение принято "в связи с установлением дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах".

Ранее сообщили, что синоптики прогнозируют аномальную жару в Алтайском крае в конце октября.