Томенко подписал постановление о завершении пожароопасного сезона
Документ вступит в силу 1 ноября
23 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Ели / Фото: Juliana Beffa / unsplash.com
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в регионе.
Согласно документу, он закончится 1 ноября. В 2024 году пожароопасный сезон действует с 12 апреля.
Решение принято "в связи с установлением дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах".
Ранее сообщили, что синоптики прогнозируют аномальную жару в Алтайском крае в конце октября.
16:15:48 23-10-2024
Теперь можно ехать на шашлыки и гулять по лесу?