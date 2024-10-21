Выше нормы. Аномальную жару прогнозируют синоптики в Алтайском крае в конце октября

Третья декада месяца на Алтае будет теплой, но дождливой

21 октября 2024, 16:20, ИА Амител

Октябрь / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Третья декада октября в Алтайском крае выдастся на три-четыре градуса выше нормы. Такой прогноз дал Новосибирский Гидрометцентр. Теплую погоду обещают и алтайские синоптики: на этой неделе воздух в светлое время суток прогреется до +4...+11°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Даже ночью столбики термометров будут находиться в слабо-положительном диапазоне. Заморозки до -3°С возможны лишь в ночь на 23 октября по западным районам. Там на фоне понижения температуры на дорогах образуется гололедица. Но в большинстве дней местами, а 25 октября уже на большей части территории будут идти дожди. Ветер в ночь на 22 октября и днем 24-го по востоку усилится до 17 м/с, а днем 25 октября – местами до 20-22 м/с", – рассказала Людмила Сырых.