Томенко поручил усилить безопасность в Алтайском крае на фоне СВО

Обстановку губернатор оценил как ожидаемую – все идет в соответствии с намеченными планами

26 января 2024, 20:18, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе необходимо продолжать внимательно и скрупулезно работать над обеспечением безопасности. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он сказал на заседании коллегии МВД, которое прошло 26 января.

В числе основных задач на 2024 год глава ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назвал профилактику, раскрытие и расследование преступлений, контроль миграционной ситуации, безопасности на дорогах, повышение эффективности противодействия дистанционным преступлениям, а также пресечение попыток втягивания подростков в антиобщественную и противоправную деятельность.

Подолян также доложил об итогах оперативно-служебной деятельности. По его словам, общее число зарегистрированных преступлений за год в крае снизилось на 3%. Практически на 6% стало меньше преступлений против личности. Также снизились и посягательства на собственность. Всего за 2023 год к ответственности привлекли свыше 15 тысяч человек, задержали порядка 900 скрывавшихся преступников, нашли почти 4,5 тысячи пропавших человек, в том числе 990 детей.

Томенко подчеркнул, что по ряду направлений угрозы сохраняются – связано это, в первую очередь, с продолжающейся спецоперацией. Губернатор отметил, что обстановка требует "продолжения очень внимательной, скрупулезной работы по обеспечению безопасности". Он подчеркнул, что противостоять угрозам помогает высокий уровень взаимодействия профильных органов власти, правительства региона в рамках межведомственной работы.

"На сегодняшний день обстановку оцениваю так: все идет в соответствии с намеченными нами планами", – сказал губернатор.Он также поблагодарил полицейских за результаты работы и назвал главным то, что жители Алтайского края чувствуют себя защищенными, уверенными, спокойными, могут планировать свое будущее, а также доверяют органам власти и сотрудникам полиции.