Томенко поздравил с Днем Победы пациентов госпиталя для ветеранов
Глава региона отметил, что в России нет семей, которых не коснулась бы война
07 мая 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днём Победы пациентов госпиталя для ветеранов войн. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
"Нет ни одной семьи, которую война не коснулась бы. У всех нас сохраняется память о родных людях, которые так много перенесли, зачастую жертвовали собой, чтобы следующие поколения могли строить новую жизнь", – написал Томенко.
Ранее в пресс-службе регионального правительства рассказали о том, что ветераны в России получили праздничные выплаты ко Дню Победы.
Читайте также в сюжете: День Победы - 2023
23:25:42 07-05-2023
Даже к приезду губернатора не привели в порядок обочины дороги от Змеиногорского до госпиталя. Все завалено мусором. Ранее ко дею победы не только мусор убирали и дорогу чистили, но и бетонный забор белили и цветы садили на въезде а госпиталь. Вероятно, Карлин обращал внимание на чистоту и порядок. Просьба организовать уборку вдоль дороги к госпиталю.