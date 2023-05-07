Томенко поздравил с Днем Победы пациентов госпиталя для ветеранов

Глава региона отметил, что в России нет семей, которых не коснулась бы война

07 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днём Победы пациентов госпиталя для ветеранов войн. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Нет ни одной семьи, которую война не коснулась бы. У всех нас сохраняется память о родных людях, которые так много перенесли, зачастую жертвовали собой, чтобы следующие поколения могли строить новую жизнь", – написал Томенко.

Ранее в пресс-службе регионального правительства рассказали о том, что ветераны в России получили праздничные выплаты ко Дню Победы.