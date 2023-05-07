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Алтайские ветераны получили выплаты ко Дню Победы

Деньги перечислили получателям автоматически

07 мая 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

167 ветеранов в Алтайском крае получили выплаты ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В отделении Социального фонда отметили, что в 2023 году размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Всем получателям её перечислили автоматически.

"С учётом этих выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составляет сегодня более 40 тысяч рублей в месяц", – сказано в сообщении.

Алтайский край День Победы выплаты
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Комментарии 3

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Маша

15:39:04 07-05-2023

10 тысяч или 10 рублей?

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Владимир

16:36:40 07-05-2023

ДА!!!Разбогатеют наши ветераны!!!

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Владимир

16:00:13 08-05-2023

Это другое дело!!!

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