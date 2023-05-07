Алтайские ветераны получили выплаты ко Дню Победы

Деньги перечислили получателям автоматически

07 мая 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

167 ветеранов в Алтайском крае получили выплаты ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В отделении Социального фонда отметили, что в 2023 году размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Всем получателям её перечислили автоматически.