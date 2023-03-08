Купчихи, врачи, учёные и Голубая дама. Самые известные женщины в истории Барнаула

Представительницы прекрасного пола, которые помогли сделать наш город намного лучше

08 марта 2023, 06:05, Вячеслав Кондаков

Фото: портрет Голубой дамы / Вика Алферонок

Почти с трёхсотлетней историей Барнаула связано много известных мужчин: они руководили заводами, предприятиями и управляли городом. Однако представительницы слабого пола внесли свой вклад в развитие Барнаула не меньше, чем мужчины. По случаю прекрасного весеннего праздника 8 Марта amic.ru решил вспомнить о самых известных женщинах в истории Барнаула.

За подготовку материала и консультацию редакция amic.ru благодарит краеведа, историка Данила Дегтярёва.

Евдокия Мельникова

Фото: единственный портрет Евдокии Мельниковой

Одна из самых успешных предпринимательниц в истории Барнаула. В конце XIX – начале XX века Евдокия владела большим количеством речных судов в Сибири: имела свои пристани, ремонтную базу, десять пароходов и шесть барж. Евдокия первой организовала пассажироперевозки по Оби на пароходе "Кормилец". Компания Мельниковой работала не только в Барнауле, но и в Томске, Бийске и Новониколаевске.

Однако к своим рабочим женщина относилась сурово, не заботилась о них. За свой характер предпринимательница получила прозвище Мельничиха, по аналогии с помещицей Салтычихой, которая также была известна жестоким обращением с крестьянами.

После смерти Евдокии Мельниковой в 1917 году её сын продал пароходный бизнес за 1,6 миллиона рублей Западно-Сибирскому товариществу пароходства и торговли. Вскоре, в мае 1921 года, во время рейса из Барнаула в Томск пароход "Кормилец" врезался в опору железнодорожного моста и затонул. В аварии погибли от 200 до 400 человек. В 1984 году останки судна подняли со дна Оби.

Вера Кащеева

Фото: портрет Веры Кащеевой

Уроженка села Петровка Троицкого района – единственная женщина из Алтайского края, которой присвоили звание Героя Советского Союза. До Великой Отечественной Вера работала на БМК. На фронте служила медсестрой и была тяжело ранена. За первые бои под Харьковом и Сталинградом Кащееву наградили медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и орденом Красной Звезды. Во время форсирования Днепра в лодку с бойцами, в которой находилась Вера, попал снаряд. Командир подразделения погиб. Кащеева оказалась единственной уцелевшей из высших по званию солдат. Санитарный инструктор взяла на себя командование группой. Бойцы под её руководством преодолели реку, закрепились на территории и удерживали плацдарм.

После войны Вера Кащеева вернулась в Барнаул. Вскоре женщина вышла замуж за военного и переехала с ним в Хабаровский край. В 1975 году Кащеева погибла в ДТП. Её именем в Барнауле назвали улицу.

Евдокия Судовская

Фото: Иван Платонов и Евдокия Судовская

Известная купчиха и меценат. Владела Иткульским спиртзаводом вместе с Иваном Платоновыми. Бизнес достался женщине по наследству от покойного мужа – барнаульского купца Григория Бадьина. В конце XIX века Иткульский завод был единственным винокуренным заводом в горном округе и приносил огромную прибыль е` владельцам.

При участии Евдокии Судовской в Барнауле возвели домовую деревянную церковь и открыли школу грамоты для девочек. В 1906 году завершилась постройка главного храма комплекса – трёхпрестольной каменной церкви на 1,5 тысячи человек: на тот момент крупнейшей в городе. А у подножия монастыря, на берегу Барнаулки, появилась двухэтажная деревянная часовня во имя святителя Николая Чудотворца.

Мария Будкевич

Фото: Гимназия для девочек Марии Будкевич в Барнауле

Известная барнаульская предпринимательница и просветитель. Жена дворянина владела на Алтае пивоваренным заводом и содержала бильярдное заведение. В 1908 году Будкевич открыла в Барнауле частную женскую гимназию на углу нынешних улиц Короленко и проспекта Красноармейского, где сейчас располагается "Город мастеров". Обучение в гимназии стоило от 50 до 90 рублей за два семестра. Однако большую часть расходов за содержание учебного заведения взяла на себя Мария Будкевич. Гимназию закрыли в 1920 году, а здание передали военно-санитарному отделу губисполкома. А вот судьба библиотеки, содержащей больше трёх тысяч томов, неизвестна. После закрытия гимназии – в сентябре 1920 года – не стало и Марии Будкевич. Новость об этом опубликовали в газете "Красный Алтай".

Валентина Борисова-Хроменко

Фото: Валентина Борисова-Хроменко за работой

Заслуженный врач РФССР и основательница урологии на Алтае. Валентина Борисова-Хроменко родилась в 1919 году в Омске и с отличием окончила местный государственный медицинский институт им. М.И. Калинина. В годы Великой Отечественной Валентина Борисова-Хроменко работала в эвакогоспиталях ординатором хирургического отделения и провела не один десяток сложнейших операций. После войны, в 1947 году, переехала в Барнаул и начала работать в городской больнице сначала ординатором, а потом заведующей хирургическим отделением. За заслуги в деле организации урологической помощи больным Алтайского края в 1957 году ей присвоили почётное звание "Заслуженный врач РСФСР". Также в течение 30 лет Валентина Борисова-Хроменко проработала в Алтайском государственном медицинском институте, пройдя путь от ассистента кафедры факультетской хирургии до доцента и заведующей курсом урологии. За вклад в развитие медицины Валентине Борисове-Хроменко присвоили звание почётной жительницы Алтайского края. Знаменитой женщины и врача не стало в 2008 году.

Анна Караваева

Фото: портерт Анны Караваевой

Советская писательница, редактировавшая роман Николая Островского "Как закалялась сталь". Анна Караваева родилась в Перми в 1893 году, но в 20-е годы жила и преподавала в Барнауле. Именно на Алтае она начала писать свои первые рассказы и повести. В 1931-1938 годах Караваева была главным редактором модного журнала "Молодая гвардия". Награждена орденом Ленина и пятью другими орденами.

Людмила Рублёва

Фото: памятник Николаю Ядринцеву в Барнауле

Известный алтайский скульптор и педагог. Добилась выдающегося признания в профессии, которой обычно занимаются мужчины. Людмила Рублёва – автор множества памятников в Алтайском крае, в том числе бюста Николая Ядринцева в Нагорном парке и скульптуры "Сартакпай" на улице Горно-Алтайской. Монументальные работы скульптора украшают также интерьеры других учреждений: рельеф для Барнаульского Дворца бракосочетаний, декоративное панно для универмага в городе Камне-на-Оби и другие. Неоднократно избиралась председателем художественного совета Алтайского творческо-производственного комбината. Более 20 лет Людмила Рублёва преподавала в Новоалтайском государственном художественном училище.

Эмилия Алексеева

Фото: портрет Эмилии Алексеевой

Революционерка, член большевистского подполья в годы Гражданской войны. Родилась в 1890 году в Финляндии. Всю свою жизнь посвятила борьбе за свободу людей. В мае 1918-го Центральный комитет большевиков командировал Эмилию Алексееву на партийную работу в Барнауле. Вскоре в городе произошёл контрреволюционный переворот. Несмотря на смертельную опасность, девушка вновь создала партийные ячейки и руководила работой Красного Креста. В августе 1919 года Эмилию Алексееву арестовали. На допросе в жандармерии она приняла таблетку цианистого калия и умерла. Именем Алексеевой названа одна из улиц Барнаула.

Шарлотта Ирман

Фото: загородный дом Шарлотты Ирман

Наверное, самая малоизвестная женщина в нашем списке. Шарлотта Ирман была начальником Алтайских горных заводов в 70-е годы XVIII века. По просьбе Шарлотты рядом с Барнаулом построили загородный дом на пруду. Это стало, в своём роде, первой дачей в истории города. Фактически Шарлотта – зачинатель загородного отдыха в нашем городе.

Ида Калинина

Фото: Ида Калинина

Известный на всю Сибирь селекционер. Ида Калинина родилась в 1926 году в Горно-Алтайске. В 19 лет ученица сельскохозяйственного техникума познакомилась с Михаилом Лисавенко, который в 1933 году организовал в Горном Алтае плодово-ягодный опорный пункт Всероссийского института садоводства. Именно Михаил Лисавенко посоветовал девушке поступить в Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. После её окончания в 1951 году Ида Калинина вернулась на Алтай и начала заниматься селекцией яблонь. А после смерти Михаила Лисавенко в 1967 году женщина возглавила садоводство и проработала руководителем 33 года. Оставив должность, Калинина работала главным научным сотрудником лаборатории селекции и генетики плодовых культур.

Людмила Зубович

Первая женщина в истории Барнаула, возглавившая городскую думу. Людмила Зубович окончила факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института. В 1998 году получила второе высшее образование по специальности "менеджер образования" в Барнаульском государственном педагогическом университете. На протяжении 17 лет работала директором МОУ "Средняя образовательная школа № 31". Параллельно Людмила Зубович начала заниматься политикой. В 2008 году первой из женщин возглавила Барнаульскую думу, а спустя два года стала главой города.

Голубая дама

Историю об этой девушке знает каждый барнаулец. При этом на самом деле никакой Голубой дамы не существовало: это старая городская легенда. Послушать историю о ней можно в выпуске нашего замечательного аудиогида по Барнаулу "Город, слушай!".